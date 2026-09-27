Alineaciones de Letonia y Chipre por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Letonia vs. Chipre este lunes 28 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Letonia y Chipre
Letonia viene de caer 0-2 ante Armenia y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.
Chipre viene de caer 1-2 ante Montenegro y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.
Las alineaciones de Letonia y Chipre
Letonia (3-4-3): Rihards Matrevics, Dennis Cirkin, Antonijs Černomordijs, Deniss Meļņiks, Andrejs Cigaņiks, Lūkass Vapne, Dmitrijs Zelenkovs, Raivis Jurkovskis, Eduards Dašķevičs, Vladislavs Gutkovskis, Markuss Strods. DT: Paolo Nicolato.
Chipre (4-2-1-3): Fabiano, Giorgios Malekkides, Nikolas Panagiotou, Constantinos Sotiriou, Andreas Siikis, Grigoris Kastanos, Panagiotis Andreou, Hector Matthew Kyprianou, Marinos Tzionis, Ioannis Pittas, Marcus Edwards. DT: Apostolos Mantzios.
Suplentes de Letonia: Nils Purins, Daniels Balodis, Oskars Vientiess, Danila Patijčuks, Eduards Emsis, Roberts Savaļnieks, Frenks Orols, Albert Aleksanjan, Maksims Toņiševs, Roberts Uldriķis, Aleksejs Saveļjevs.
Suplentes de Chipre: Kostas Pileas, Angelos Neofytou, Charalampos Kyriakou, Loizos Loizou, Andronikos Kakoullis, Joel Mall, Ioannis Kosti, Leonidas Konomis, Nicholas Tsaroulla, Kostakis Artymatas, Stavros Georgiou, Andreas Paraskevas.
La previa de Letonia y Chipre: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 28 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Próximo partido de Letonia: vs. Montenegro, viernes 2 de octubre
- Próximo partido de Chipre: vs. Armenia, viernes 2 de octubre