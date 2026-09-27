Alineaciones de Letonia y Chipre por la Liga de Naciones: formaciones probables

Letonia y Chipre se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Letonia vs. Chipre este lunes 28 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Letonia y Chipre

Letonia viene de caer 0-2 ante Armenia y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.

Chipre viene de caer 1-2 ante Montenegro y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Letonia y Chipre

Letonia (3-4-3): Rihards Matrevics, Dennis Cirkin, Antonijs Černomordijs, Deniss Meļņiks, Andrejs Cigaņiks, Lūkass Vapne, Dmitrijs Zelenkovs, Raivis Jurkovskis, Eduards Dašķevičs, Vladislavs Gutkovskis, Markuss Strods. DT: Paolo Nicolato.

Chipre (4-2-1-3): Fabiano, Giorgios Malekkides, Nikolas Panagiotou, Constantinos Sotiriou, Andreas Siikis, Grigoris Kastanos, Panagiotis Andreou, Hector Matthew Kyprianou, Marinos Tzionis, Ioannis Pittas, Marcus Edwards. DT: Apostolos Mantzios.

Suplentes de Letonia: Nils Purins, Daniels Balodis, Oskars Vientiess, Danila Patijčuks, Eduards Emsis, Roberts Savaļnieks, Frenks Orols, Albert Aleksanjan, Maksims Toņiševs, Roberts Uldriķis, Aleksejs Saveļjevs.

Suplentes de Chipre: Kostas Pileas, Angelos Neofytou, Charalampos Kyriakou, Loizos Loizou, Andronikos Kakoullis, Joel Mall, Ioannis Kosti, Leonidas Konomis, Nicholas Tsaroulla, Kostakis Artymatas, Stavros Georgiou, Andreas Paraskevas.

La previa de Letonia y Chipre: todo lo que hay que saber

Día: lunes 28 de septiembre

lunes 28 de septiembre Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España

12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España Próximo partido de Letonia: vs. Montenegro, viernes 2 de octubre

vs. Montenegro, viernes 2 de octubre Próximo partido de Chipre: vs. Armenia, viernes 2 de octubre