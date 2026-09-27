Dónde ver EN VIVO Letonia vs. Chipre por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Letonia y Chipre se enfrentan este lunes 28 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Letonia recibe a Chipre este lunes 28 de septiembre por la segunda jornada de la Liga de Naciones.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Letonia perdió 0-2 como visitante ante Armenia. El conjunto marcha 49° con 0 puntos.

Chipre viene de perder 1-2 como visitante ante Montenegro. El equipo ocupa el puesto 40 con 0 puntos.

El historial entre Letonia y Chipre

Letonia y Chipre se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 empate.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 21/03/2024 Chipre vs. Letonia 1-1 2024

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 3 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 5 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 6 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 7 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 8 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 9 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 10 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 11 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 14 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 15 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 16 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 17 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 38 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 39 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 40 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0 41 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 43 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 44 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

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Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Armenia vs. Montenegro Lunes 28 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Georgia vs. Ucrania Lunes 28 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Rumania vs. Bosnia y Herzegovina Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Suecia vs. Polonia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Hungría Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Turquía vs. Italia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Bélgica vs. Francia Lunes 28 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Luxemburgo vs. Islandia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Bulgaria vs. Estonia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovaquia vs. Kazajistán Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Islas Feroe Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Albania Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Finlandia vs. Bielorrusia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovenia vs. Macedonia del Norte Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Escocia vs. Suiza Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 España vs. Croacia Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Inglaterra Martes 29 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Azerbaiyán vs. Liechtenstein Jueves 1 de octubre 10:00 13:00 18:00 Malta vs. Gibraltar Jueves 1 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis