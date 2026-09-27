Dónde ver EN VIVO Letonia vs. Chipre por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Letonia recibe a Chipre este lunes 28 de septiembre por la segunda jornada de la Liga de Naciones.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Letonia perdió 0-2 como visitante ante Armenia. El conjunto marcha 49° con 0 puntos.
Chipre viene de perder 1-2 como visitante ante Montenegro. El equipo ocupa el puesto 40 con 0 puntos.
El historial entre Letonia y Chipre
Letonia y Chipre se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 empate.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|21/03/2024
|Chipre vs. Letonia
|1-1
|2024
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|2
|Grecia
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|3
|Portugal
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|4
|Lituania
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|5
|Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|6
|Finlandia
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|+7
|3
|7
|Suiza
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|8
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|9
|Eslovaquia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|10
|Albania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|11
|Bélgica
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|12
|Armenia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|13
|Dinamarca
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|14
|España
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|15
|Croacia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|16
|Luxemburgo
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|17
|Montenegro
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|18
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|19
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|20
|Ucrania
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|21
|Francia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|22
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|23
|Noruega
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|+0
|3
|24
|Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|25
|Azerbaiyán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|26
|Islandia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|27
|Estonia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|28
|Islas Feroe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|29
|Kazajistán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|30
|Gibraltar
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|31
|Eslovenia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|32
|Escocia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|33
|Polonia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|34
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|35
|Alemania
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|36
|Andorra
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|37
|Inglaterra
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|38
|República Checa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|39
|Bulgaria
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|40
|Chipre
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|41
|Rumania
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|42
|Hungría
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|43
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|44
|Georgia
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|45
|Serbia
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|46
|Moldavia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|47
|Bielorrusia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Italia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|49
|Letonia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|50
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|51
|Gales
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|52
|Macedonia del Norte
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|53
|Israel
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|54
|San Marino
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
Tabla actualizada al 27 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Armenia vs. Montenegro
|Lunes 28 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Georgia vs. Ucrania
|Lunes 28 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Rumania vs. Bosnia y Herzegovina
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Polonia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Hungría
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Italia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bélgica vs. Francia
|Lunes 28 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Luxemburgo vs. Islandia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bulgaria vs. Estonia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovaquia vs. Kazajistán
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Islas Feroe
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Albania
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Finlandia vs. Bielorrusia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Macedonia del Norte
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Escocia vs. Suiza
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|España vs. Croacia
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Inglaterra
|Martes 29 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Azerbaiyán vs. Liechtenstein
|Jueves 1 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Malta vs. Gibraltar
|Jueves 1 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Letonia y Chipre se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Letonia suma 0 puntos en el torneo.
- Chipre suma 0 puntos en el torneo.