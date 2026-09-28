Alineaciones de Moldavia y Islas Feroe por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Moldavia vs. Islas Feroe este martes 29 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Moldavia y Islas Feroe
Moldavia viene de caer 0-2 ante Eslovaquia y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.
Islas Feroe viene de empatar 1-1 con Kazajistán y acumula 1 empate en sus últimos 1 partidos.
Las alineaciones de Moldavia y Islas Feroe
Moldavia (5-3-2): Dumitru Celeadnic, Oleg Reabciuk, Mihail Gherasimencov, Vladyslav Baboglo, Iurie Iovu, Danila Forov, Victor Stînă, Vadim Raţă, Nicky Clescenco, Petru Popescu. DT: Lilian Popescu.
Islas Feroe (5-4-1): Mattias Lamhauge, Martin Agnarsson, Andrias Edmundsson, Gunnar Vatnhamar, Odmar Faeroe, Joannes Kalsoe Danielsen, Hanus Soerensen, Joannes Bjartalid, Géza Dávid Turi, Aki Samuelsen, Petur Knudsen. DT: Eyeun Klakstein.
Suplentes de Moldavia: Emil Tîmbur, Mihail Ștefan, Cătălin Cucoș, Cristian Dros, Serghei Țurcan, Ștefan Bodișteanu, Serafim Cojocari, Vladimir Fratea, Ovidiu David, Daniel Dumbrăvanu, Dmitri Mandrîcenco, Andriy Kozhukhar.
Suplentes de Islas Feroe: Viljormur Davidsen, Samuel Johansen Chukwudi, Emil Joensen, Heini Vatnsdal, Adrian Justinussen, Asi Dam, Jann Benjaminsen, Mattias Hellisdal, Bardur a Reynatroed.
La previa de Moldavia y Islas Feroe: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Próximo partido de Moldavia: vs. Kazajistán, viernes 2 de octubre
- Próximo partido de Islas Feroe: vs. Eslovaquia, viernes 2 de octubre