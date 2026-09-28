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Liga de Naciones

Alineaciones de Moldavia y Islas Feroe por la Liga de Naciones: formaciones probables

Moldavia y Islas Feroe se enfrentan este martes 29 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Moldova vs. Faroe Islands, Liga de Naciones
Moldova vs. Faroe Islands, Liga de Naciones

Se viene Moldavia vs. Islas Feroe este martes 29 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Moldavia y Islas Feroe

Moldavia viene de caer 0-2 ante Eslovaquia y acumula 1 derrota en sus últimos 1 partidos.

Islas Feroe viene de empatar 1-1 con Kazajistán y acumula 1 empate en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Moldavia y Islas Feroe

Moldavia (5-3-2): Dumitru Celeadnic, Oleg Reabciuk, Mihail Gherasimencov, Vladyslav Baboglo, Iurie Iovu, Danila Forov, Victor Stînă, Vadim Raţă, Nicky Clescenco, Petru Popescu. DT: Lilian Popescu.

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Islas Feroe (5-4-1): Mattias Lamhauge, Martin Agnarsson, Andrias Edmundsson, Gunnar Vatnhamar, Odmar Faeroe, Joannes Kalsoe Danielsen, Hanus Soerensen, Joannes Bjartalid, Géza Dávid Turi, Aki Samuelsen, Petur Knudsen. DT: Eyeun Klakstein.

Suplentes de Moldavia: Emil Tîmbur, Mihail Ștefan, Cătălin Cucoș, Cristian Dros, Serghei Țurcan, Ștefan Bodișteanu, Serafim Cojocari, Vladimir Fratea, Ovidiu David, Daniel Dumbrăvanu, Dmitri Mandrîcenco, Andriy Kozhukhar.

Suplentes de Islas Feroe: Viljormur Davidsen, Samuel Johansen Chukwudi, Emil Joensen, Heini Vatnsdal, Adrian Justinussen, Asi Dam, Jann Benjaminsen, Mattias Hellisdal, Bardur a Reynatroed.

La previa de Moldavia y Islas Feroe: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 29 de septiembre
  • Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
  • Próximo partido de Moldavia: vs. Kazajistán, viernes 2 de octubre
  • Próximo partido de Islas Feroe: vs. Eslovaquia, viernes 2 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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