Alineaciones de Suecia y Polonia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Suecia vs. Polonia este lunes 28 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Suecia y Polonia
Suecia viene de ganarle 2-1 a Rumania y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.
Polonia viene de empatar 0-0 con Bosnia y Herzegovina y acumula 1 empate en sus últimos 1 partidos.
Las alineaciones de Suecia y Polonia
Suecia (4-4-2): Viktor Johansson, Elliot Stroud, Victor Lindelof, Carl Starfelt, Daniel Svensson, Sebastian Nanasi, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Viktor Gyokeres, Hugo Larsson. DT: Graham Potter.
Polonia (3-4-2-1): Marcin Bulka, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Kacper Potulski, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Michal Skoras, Piotr Zielinski, Bartosz Slisz, Matty Cash, Robert Lewandowski. DT: Jan Urban.
Suplentes de Suecia: Alexander Isak, Emil Holm, Noel Tornqvist, John Mellberg, Gabriel Gudmundsson, Benjamin Nygren, Patrik Walemark, Williot Swedberg, Hjalmar Ekdal, Jesper Karlstrom, Hampus Skoglund, Melker Ellborg.
Suplentes de Polonia: Przemyslaw Wisniewski, Tomasz Kedziora, Jakub Kaminski, Kacper Urbański, Karol Swiderski, Mateusz Kochalski, Mateusz Żukowski, Tymoteusz Puchacz, Wiktor Nowak, Marcel Regula, Przemyslaw Frankowski, Slawomir Abramowicz, Oskar Pietuszewski.
La previa de Suecia y Polonia: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 28 de septiembre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 29 cruces — Suecia ganó 16, Polonia ganó 9 y empataron 4
- Último antecedente: 31/03/2026: Suecia 3-2 Polonia
- Próximo partido de Suecia: vs. Bosnia y Herzegovina, viernes 2 de octubre
- Próximo partido de Polonia: vs. Rumania, viernes 2 de octubre