Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Alineaciones de Suecia y Polonia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Suecia y Polonia se enfrentan este lunes 28 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sweden vs. Poland, Liga de Naciones
Sweden vs. Poland, Liga de Naciones

Se viene Suecia vs. Polonia este lunes 28 de septiembre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Suecia y Polonia

Suecia viene de ganarle 2-1 a Rumania y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Polonia viene de empatar 0-0 con Bosnia y Herzegovina y acumula 1 empate en sus últimos 1 partidos.

Las alineaciones de Suecia y Polonia

Suecia (4-4-2): Viktor Johansson, Elliot Stroud, Victor Lindelof, Carl Starfelt, Daniel Svensson, Sebastian Nanasi, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Alexander Bernhardsson, Viktor Gyokeres, Hugo Larsson. DT: Graham Potter.

+ Seguinos en

Polonia (3-4-2-1): Marcin Bulka, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Kacper Potulski, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Michal Skoras, Piotr Zielinski, Bartosz Slisz, Matty Cash, Robert Lewandowski. DT: Jan Urban.

Suplentes de Suecia: Alexander Isak, Emil Holm, Noel Tornqvist, John Mellberg, Gabriel Gudmundsson, Benjamin Nygren, Patrik Walemark, Williot Swedberg, Hjalmar Ekdal, Jesper Karlstrom, Hampus Skoglund, Melker Ellborg.

Suplentes de Polonia: Przemyslaw Wisniewski, Tomasz Kedziora, Jakub Kaminski, Kacper Urbański, Karol Swiderski, Mateusz Kochalski, Mateusz Żukowski, Tymoteusz Puchacz, Wiktor Nowak, Marcel Regula, Przemyslaw Frankowski, Slawomir Abramowicz, Oskar Pietuszewski.

La previa de Suecia y Polonia: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 28 de septiembre
  • Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
  • Historial: 29 cruces — Suecia ganó 16, Polonia ganó 9 y empataron 4
  • Último antecedente: 31/03/2026: Suecia 3-2 Polonia
  • Próximo partido de Suecia: vs. Bosnia y Herzegovina, viernes 2 de octubre
  • Próximo partido de Polonia: vs. Rumania, viernes 2 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones