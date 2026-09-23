Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Gales por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Portugal y Gales se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Portugal se mide con Gales el jueves 24 de septiembre por la primera fecha de la Liga de Naciones, con la etiqueta de favorito puesta desde antes del pitazo inicial.

Es apenas el arranque del torneo, pero para Portugal es la oportunidad de marcar el paso desde el primer partido y para Gales, de mostrar que puede competirle de igual a igual a un rival histórico.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Portugal llega con series mixtas en sus últimos compromisos: viene de caer 0-1 de local ante España, aunque antes había goleado 2-1 a Croacia también como local y empatado sin goles de visitante frente a Colombia. Es un equipo que alterna partidos sólidos con tropiezos puntuales, algo que necesitará corregir si quiere arrancar la Liga de Naciones con una victoria.

Gales, en tanto, no logra ganar en sus últimos tres partidos: cayó 1-2 como visitante ante Rumania y antes había empatado 1-1 tanto de local con Ghana como con Irlanda del Norte. La falta de contundencia es la principal materia pendiente para un equipo que necesita resultados para no quedar relegado desde el arranque del torneo.

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El historial entre Portugal y Gales

El historial entre ambos es corto pero elocuente: se enfrentaron dos veces y Portugal ganó las dos, sin dejarle a Gales ni un solo gol. La última vez fue en 2016, con un 2-0 a favor de los portugueses, y antes, en el 2000, la diferencia había sido todavía mayor con un 3-0. Gales nunca pudo torcer esa historia.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/07/2016 Portugal vs. Gales 2-0 UEFA European Championship 01/06/2000 Portugal vs. Gales 3-0 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Andorra vs. Malta Jueves 24 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Liechtenstein vs. Lituania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Kosovo vs. Irlanda Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Austria vs. Israel Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Países Bajos vs. Alemania Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Serbia vs. Grecia Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Noruega vs. Dinamarca Jueves 24 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Armenia vs. Letonia Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Georgia vs. Irlanda del Norte Viernes 25 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Montenegro vs. Chipre Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Suecia vs. Rumania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Hungría vs. Ucrania Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Bélgica Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Turquía vs. Francia Viernes 25 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Eslovenia vs. Escocia Sábado 26 de septiembre 07:00 10:00 15:00 Bulgaria vs. Luxemburgo Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islandia vs. Estonia Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Islas Feroe vs. Kazajistán Sábado 26 de septiembre 10:00 13:00 18:00 Eslovaquia vs. Moldavia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. Bielorrusia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 San Marino vs. Finlandia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Suiza Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. España Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45 República Checa vs. Croacia Sábado 26 de septiembre 12:45 15:45 20:45

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En síntesis