Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Gales por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Portugal se mide con Gales el jueves 24 de septiembre por la primera fecha de la Liga de Naciones, con la etiqueta de favorito puesta desde antes del pitazo inicial.
Es apenas el arranque del torneo, pero para Portugal es la oportunidad de marcar el paso desde el primer partido y para Gales, de mostrar que puede competirle de igual a igual a un rival histórico.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, fuboTV, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN Spain
La actualidad de ambos equipos
Portugal llega con series mixtas en sus últimos compromisos: viene de caer 0-1 de local ante España, aunque antes había goleado 2-1 a Croacia también como local y empatado sin goles de visitante frente a Colombia. Es un equipo que alterna partidos sólidos con tropiezos puntuales, algo que necesitará corregir si quiere arrancar la Liga de Naciones con una victoria.
Gales, en tanto, no logra ganar en sus últimos tres partidos: cayó 1-2 como visitante ante Rumania y antes había empatado 1-1 tanto de local con Ghana como con Irlanda del Norte. La falta de contundencia es la principal materia pendiente para un equipo que necesita resultados para no quedar relegado desde el arranque del torneo.
El historial entre Portugal y Gales
El historial entre ambos es corto pero elocuente: se enfrentaron dos veces y Portugal ganó las dos, sin dejarle a Gales ni un solo gol. La última vez fue en 2016, con un 2-0 a favor de los portugueses, y antes, en el 2000, la diferencia había sido todavía mayor con un 3-0. Gales nunca pudo torcer esa historia.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/07/2016
|Portugal vs. Gales
|2-0
|UEFA European Championship
|01/06/2000
|Portugal vs. Gales
|3-0
|Friendlies
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Andorra vs. Malta
|Jueves 24 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Liechtenstein vs. Lituania
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Kosovo vs. Irlanda
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Austria vs. Israel
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Países Bajos vs. Alemania
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Serbia vs. Grecia
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Noruega vs. Dinamarca
|Jueves 24 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Armenia vs. Letonia
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Georgia vs. Irlanda del Norte
|Viernes 25 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Montenegro vs. Chipre
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suecia vs. Rumania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Bosnia y Herzegovina
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Ucrania
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Bélgica
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Turquía vs. Francia
|Viernes 25 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Eslovenia vs. Escocia
|Sábado 26 de septiembre
|07:00
|10:00
|15:00
|Bulgaria vs. Luxemburgo
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islandia vs. Estonia
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Islas Feroe vs. Kazajistán
|Sábado 26 de septiembre
|10:00
|13:00
|18:00
|Eslovaquia vs. Moldavia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. Bielorrusia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|San Marino vs. Finlandia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. España
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
|República Checa vs. Croacia
|Sábado 26 de septiembre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Portugal y Gales se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.