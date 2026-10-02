Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Eslovenia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Suiza y Eslovenia se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El sábado 3 de octubre Suiza recibe a Eslovenia con la chance de meterse en la pelea alta de su grupo en la Liga de Naciones, con el envión de dos goleadas seguidas como visitante.

Son apenas dos fechas jugadas, pero ambos saben que un buen arranque condiciona todo lo que viene en el grupo. Suiza llega como favorita y no quiere relajarse ante un rival que también viene de sumar.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Suiza no puede estar mejor parada: goleó 3-0 a Escocia y 3-0 a Macedonia del Norte, ambos de visitante, y esos resultados la dejan con 6 puntos en dos presentaciones. Antes de esa racha había caído 1-3 ante Argentina en un amistoso, pero la Liga de Naciones le devolvió la confianza con dos partidos redondos fuera de casa.

Eslovenia tampoco llega mal: venció 2-0 a Macedonia del Norte como local y empató sin goles con Escocia, también de local, para sumar 4 puntos en el grupo. El antecedente más lejano es una derrota 1-2 ante Croacia, pero el equipo esloveno encontró en su cancha el funcionamiento que ahora necesita repetir como visitante.

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El historial entre Suiza y Eslovenia

El historial favorece claramente a Suiza: de los 11 enfrentamientos ganó 7, Eslovenia se quedó con 2 y hubo 2 empates, con una diferencia de gol amplia a favor del equipo suizo (20 goles contra 8). El duelo más reciente, en octubre de 2025, terminó 0-0 con Eslovenia de local, mientras que el anterior lo había ganado Suiza 3-0 también de local.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/10/2025 Eslovenia vs. Suiza 0-0 UEFA World Cup Qualifiers 08/09/2025 Suiza vs. Eslovenia 3-0 UEFA World Cup Qualifiers 05/09/2015 Suiza vs. Eslovenia 3-2 UEFA European Championship Qualifiers 09/10/2014 Eslovenia vs. Suiza 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 15/10/2013 Suiza vs. Eslovenia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 07/09/2012 Eslovenia vs. Suiza 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 27/04/2004 Suiza vs. Eslovenia 2-1 Friendlies 11/02/2003 Eslovenia vs. Suiza 1-5 Friendlies 06/06/2001 Suiza vs. Eslovenia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 11/10/2000 Eslovenia vs. Suiza 2-2 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Finlandia vs. Albania Sábado 3 de octubre 07:00 10:00 15:00 Islandia vs. Bulgaria Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Estonia vs. Luxemburgo Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Bielorrusia vs. San Marino Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Croacia vs. Inglaterra Sábado 3 de octubre 10:00 13:00 18:00 Macedonia del Norte vs. Escocia Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 España vs. República Checa Sábado 3 de octubre 12:45 15:45 20:45 Azerbaiyán vs. Lituania Domingo 4 de octubre 07:00 10:00 15:00 Malta vs. Andorra Domingo 4 de octubre 10:00 13:00 18:00 Rumania vs. Suecia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Hungría Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Georgia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Turquía Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Bélgica Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis