Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Eslovenia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

El sábado 3 de octubre Suiza recibe a Eslovenia con la chance de meterse en la pelea alta de su grupo en la Liga de Naciones, con el envión de dos goleadas seguidas como visitante.
Son apenas dos fechas jugadas, pero ambos saben que un buen arranque condiciona todo lo que viene en el grupo. Suiza llega como favorita y no quiere relajarse ante un rival que también viene de sumar.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Suiza no puede estar mejor parada: goleó 3-0 a Escocia y 3-0 a Macedonia del Norte, ambos de visitante, y esos resultados la dejan con 6 puntos en dos presentaciones. Antes de esa racha había caído 1-3 ante Argentina en un amistoso, pero la Liga de Naciones le devolvió la confianza con dos partidos redondos fuera de casa.
Eslovenia tampoco llega mal: venció 2-0 a Macedonia del Norte como local y empató sin goles con Escocia, también de local, para sumar 4 puntos en el grupo. El antecedente más lejano es una derrota 1-2 ante Croacia, pero el equipo esloveno encontró en su cancha el funcionamiento que ahora necesita repetir como visitante.
El historial entre Suiza y Eslovenia
El historial favorece claramente a Suiza: de los 11 enfrentamientos ganó 7, Eslovenia se quedó con 2 y hubo 2 empates, con una diferencia de gol amplia a favor del equipo suizo (20 goles contra 8). El duelo más reciente, en octubre de 2025, terminó 0-0 con Eslovenia de local, mientras que el anterior lo había ganado Suiza 3-0 también de local.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/10/2025
|Eslovenia vs. Suiza
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|08/09/2025
|Suiza vs. Eslovenia
|3-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|05/09/2015
|Suiza vs. Eslovenia
|3-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/10/2014
|Eslovenia vs. Suiza
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|15/10/2013
|Suiza vs. Eslovenia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|07/09/2012
|Eslovenia vs. Suiza
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|27/04/2004
|Suiza vs. Eslovenia
|2-1
|Friendlies
|11/02/2003
|Eslovenia vs. Suiza
|1-5
|Friendlies
|06/06/2001
|Suiza vs. Eslovenia
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|11/10/2000
|Eslovenia vs. Suiza
|2-2
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Finlandia vs. Albania
|Sábado 3 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Islandia vs. Bulgaria
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Estonia vs. Luxemburgo
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Bielorrusia vs. San Marino
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Croacia vs. Inglaterra
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Macedonia del Norte vs. Escocia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|España vs. República Checa
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Azerbaiyán vs. Lituania
|Domingo 4 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Malta vs. Andorra
|Domingo 4 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Rumania vs. Suecia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Hungría
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Georgia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Turquía
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Bélgica
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Suiza y Eslovenia se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Suiza suma 6 puntos en el torneo.
- Eslovenia suma 4 puntos en el torneo.