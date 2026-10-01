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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Turquía por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bélgica y Turquía se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Belgium vs. Turkey, Liga de Naciones
Belgium vs. Turkey, Liga de Naciones

Bélgica llega golpeada por la derrota ante Francia y el viernes 2 de octubre necesita reaccionar frente a Turquía para no complicarse en la Liga de Naciones.

Ninguno de los dos quiere quedarse sin puntos a esta altura del grupo, así que el partido tiene más urgencia de la que parece en la tabla general.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Bélgica llega de caer 0-1 como local frente a Francia, un golpe que cortó el envión que había mostrado con el 2-0 como visitante ante Italia. Antes de esa racha también había perdido con España, así que el equipo todavía no logra sostener un nivel parejo en lo que va de esta Liga de Naciones. Con 3 puntos en dos partidos, el objetivo inmediato es volver a ganar antes de que el grupo se le escape.

Turquía no pudo sumar en sus primeros dos compromisos: cayó 1-4 ante Italia y 0-1 con Francia, dos resultados que lo dejan sin margen de error. El antecedente más alentador que tiene en el radar es el triunfo 3-2 ante Estados Unidos, aunque ya quedó lejos en el calendario. Sin puntos todavía, necesita un resultado positivo para no despegarse del pelotón en esta fase.

El historial entre Bélgica y Turquía

El historial entre ambos está completamente parejo: de nueve enfrentamientos, Bélgica ganó tres, Turquía ganó tres y hubo tres empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los belgas (16 contra 15). La última vez que se cruzaron, en 2011, el resultado también reflejó esa igualdad: 1-1.

Últimos 9 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/06/2011Bélgica vs. Turquía1-1UEFA European Championship Qualifiers
07/09/2010Turquía vs. Bélgica3-2UEFA European Championship Qualifiers
10/10/2009Bélgica vs. Turquía2-0UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2008Turquía vs. Bélgica1-1UEFA World Cup Qualifiers
24/05/2006Bélgica vs. Turquía3-3Friendlies
28/04/2004Bélgica vs. Turquía2-3Friendlies
19/06/2000Turquía vs. Bélgica2-0UEFA European Championship
30/04/1997Turquía vs. Bélgica1-3UEFA World Cup Qualifiers
31/08/1996Bélgica vs. Turquía2-1UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kazajistán vs. MoldaviaViernes 2 de octubre08:0011:0016:00
Islas Feroe vs. EslovaquiaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Letonia vs. MontenegroViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Chipre vs. ArmeniaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. SueciaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Polonia vs. RumaniaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. Irlanda del NorteViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Hungría vs. GeorgiaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. ItaliaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Finlandia vs. AlbaniaSábado 3 de octubre07:0010:0015:00
Islandia vs. BulgariaSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Estonia vs. LuxemburgoSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Bielorrusia vs. San MarinoSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Croacia vs. InglaterraSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Suiza vs. EsloveniaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Macedonia del Norte vs. EscociaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
España vs. República ChecaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Azerbaiyán vs. LituaniaDomingo 4 de octubre07:0010:0015:00
Malta vs. AndorraDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Kosovo vs. AustriaDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Irlanda vs. IsraelDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Países Bajos vs. SerbiaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Grecia vs. AlemaniaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Portugal vs. NoruegaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Gales vs. DinamarcaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Bélgica y Turquía se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Bélgica suma 3 puntos en el torneo.
  • Turquía suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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