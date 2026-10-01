Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Turquía por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bélgica llega golpeada por la derrota ante Francia y el viernes 2 de octubre necesita reaccionar frente a Turquía para no complicarse en la Liga de Naciones.
Ninguno de los dos quiere quedarse sin puntos a esta altura del grupo, así que el partido tiene más urgencia de la que parece en la tabla general.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Bélgica llega de caer 0-1 como local frente a Francia, un golpe que cortó el envión que había mostrado con el 2-0 como visitante ante Italia. Antes de esa racha también había perdido con España, así que el equipo todavía no logra sostener un nivel parejo en lo que va de esta Liga de Naciones. Con 3 puntos en dos partidos, el objetivo inmediato es volver a ganar antes de que el grupo se le escape.
Turquía no pudo sumar en sus primeros dos compromisos: cayó 1-4 ante Italia y 0-1 con Francia, dos resultados que lo dejan sin margen de error. El antecedente más alentador que tiene en el radar es el triunfo 3-2 ante Estados Unidos, aunque ya quedó lejos en el calendario. Sin puntos todavía, necesita un resultado positivo para no despegarse del pelotón en esta fase.
El historial entre Bélgica y Turquía
El historial entre ambos está completamente parejo: de nueve enfrentamientos, Bélgica ganó tres, Turquía ganó tres y hubo tres empates, con una diferencia de gol mínima a favor de los belgas (16 contra 15). La última vez que se cruzaron, en 2011, el resultado también reflejó esa igualdad: 1-1.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/06/2011
|Bélgica vs. Turquía
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|07/09/2010
|Turquía vs. Bélgica
|3-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/2009
|Bélgica vs. Turquía
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2008
|Turquía vs. Bélgica
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|24/05/2006
|Bélgica vs. Turquía
|3-3
|Friendlies
|28/04/2004
|Bélgica vs. Turquía
|2-3
|Friendlies
|19/06/2000
|Turquía vs. Bélgica
|2-0
|UEFA European Championship
|30/04/1997
|Turquía vs. Bélgica
|1-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|31/08/1996
|Bélgica vs. Turquía
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kazajistán vs. Moldavia
|Viernes 2 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Islas Feroe vs. Eslovaquia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Letonia vs. Montenegro
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Chipre vs. Armenia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Suecia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Rumania
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Georgia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Italia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Finlandia vs. Albania
|Sábado 3 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Islandia vs. Bulgaria
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Estonia vs. Luxemburgo
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Bielorrusia vs. San Marino
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Croacia vs. Inglaterra
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Suiza vs. Eslovenia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Escocia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|España vs. República Checa
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Azerbaiyán vs. Lituania
|Domingo 4 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Malta vs. Andorra
|Domingo 4 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Kosovo vs. Austria
|Domingo 4 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Irlanda vs. Israel
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Países Bajos vs. Serbia
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Grecia vs. Alemania
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Portugal vs. Noruega
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Gales vs. Dinamarca
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Bélgica y Turquía se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Bélgica suma 3 puntos en el torneo.
- Turquía suma 0 puntos en el torneo.