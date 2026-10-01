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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Francia vs. Italia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Francia e Italia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

France vs. Italy, Liga de Naciones
France vs. Italy, Liga de Naciones

El viernes 2 de octubre, Francia e Italia se cruzan en la jornada 3 de la Liga de Naciones con los franceses en lo más alto de su grupo y los italianos urgidos de sumar.

Francia llegó a los seis puntos y quiere estirar la ventaja en la tabla, mientras que Italia necesita ganar para no quedar relegada a mitad de camino del grupo.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Francia llega con dos victorias seguidas en esta Liga de Naciones, ambas de visitante: primero 1-0 ante Turquía y después 1-0 ante Bélgica. Ese envión contrasta con el traspié de julio, cuando cayó 6-4 como local frente a Inglaterra, aunque ese resultado quedó lejos en el calendario.

Italia tuvo un arranque irregular: perdió 0-2 de local contra Bélgica, pero se repuso con un contundente 4-1 de visitante ante Turquía. Antes de eso había ganado 1-0 en Grecia, en junio. Con 3 puntos y la posición 21 entre 54 equipos, necesita otro triunfo para meterse en la pelea del grupo.

El historial entre Francia e Italia

El historial entre ambas selecciones tiene 41 antecedentes y una ligera ventaja italiana: 20 victorias contra 13 de Francia, con 10 empates. En materia de goles también se impone Italia, con 86 tantos convertidos frente a 60 de los franceses. Sin embargo, los dos enfrentamientos más recientes quedaron para Francia, que ganó 3-1 como visitante en 2024 y repitió el resultado jugando de local ese mismo año.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/11/2024Italia vs. Francia1-3UEFA Nations League
06/09/2024Francia vs. Italia1-3UEFA Nations League
01/06/2018Francia vs. Italia3-1Friendlies
01/09/2016Italia vs. Francia1-3Friendlies
14/11/2012Italia vs. Francia1-2Friendlies
17/06/2008Francia vs. Italia0-2UEFA European Championship
08/09/2007Italia vs. Francia0-0UEFA European Championship Qualifiers
06/09/2006Francia vs. Italia3-1UEFA European Championship Qualifiers
09/07/2006Italia vs. Francia1-1FIFA World Cup
02/07/2000Francia vs. Italia2-1UEFA European Championship

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kazajistán vs. MoldaviaViernes 2 de octubre08:0011:0016:00
Islas Feroe vs. EslovaquiaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Letonia vs. MontenegroViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Chipre vs. ArmeniaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. SueciaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Polonia vs. RumaniaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. Irlanda del NorteViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Hungría vs. GeorgiaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Bélgica vs. TurquíaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Finlandia vs. AlbaniaSábado 3 de octubre07:0010:0015:00
Islandia vs. BulgariaSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Estonia vs. LuxemburgoSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Bielorrusia vs. San MarinoSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Croacia vs. InglaterraSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Suiza vs. EsloveniaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Macedonia del Norte vs. EscociaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
España vs. República ChecaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Azerbaiyán vs. LituaniaDomingo 4 de octubre07:0010:0015:00
Malta vs. AndorraDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Kosovo vs. AustriaDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Irlanda vs. IsraelDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Países Bajos vs. SerbiaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Grecia vs. AlemaniaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Portugal vs. NoruegaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Gales vs. DinamarcaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Francia e Italia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Francia suma 6 puntos en el torneo.
  • Italia suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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