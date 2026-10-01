Dónde ver EN VIVO Francia vs. Italia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

El viernes 2 de octubre, Francia e Italia se cruzan en la jornada 3 de la Liga de Naciones con los franceses en lo más alto de su grupo y los italianos urgidos de sumar.
Francia llegó a los seis puntos y quiere estirar la ventaja en la tabla, mientras que Italia necesita ganar para no quedar relegada a mitad de camino del grupo.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 1, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
La actualidad de ambos equipos
Francia llega con dos victorias seguidas en esta Liga de Naciones, ambas de visitante: primero 1-0 ante Turquía y después 1-0 ante Bélgica. Ese envión contrasta con el traspié de julio, cuando cayó 6-4 como local frente a Inglaterra, aunque ese resultado quedó lejos en el calendario.
Italia tuvo un arranque irregular: perdió 0-2 de local contra Bélgica, pero se repuso con un contundente 4-1 de visitante ante Turquía. Antes de eso había ganado 1-0 en Grecia, en junio. Con 3 puntos y la posición 21 entre 54 equipos, necesita otro triunfo para meterse en la pelea del grupo.
El historial entre Francia e Italia
El historial entre ambas selecciones tiene 41 antecedentes y una ligera ventaja italiana: 20 victorias contra 13 de Francia, con 10 empates. En materia de goles también se impone Italia, con 86 tantos convertidos frente a 60 de los franceses. Sin embargo, los dos enfrentamientos más recientes quedaron para Francia, que ganó 3-1 como visitante en 2024 y repitió el resultado jugando de local ese mismo año.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/11/2024
|Italia vs. Francia
|1-3
|UEFA Nations League
|06/09/2024
|Francia vs. Italia
|1-3
|UEFA Nations League
|01/06/2018
|Francia vs. Italia
|3-1
|Friendlies
|01/09/2016
|Italia vs. Francia
|1-3
|Friendlies
|14/11/2012
|Italia vs. Francia
|1-2
|Friendlies
|17/06/2008
|Francia vs. Italia
|0-2
|UEFA European Championship
|08/09/2007
|Italia vs. Francia
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|06/09/2006
|Francia vs. Italia
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/07/2006
|Italia vs. Francia
|1-1
|FIFA World Cup
|02/07/2000
|Francia vs. Italia
|2-1
|UEFA European Championship
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kazajistán vs. Moldavia
|Viernes 2 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Islas Feroe vs. Eslovaquia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Letonia vs. Montenegro
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Chipre vs. Armenia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Suecia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Polonia vs. Rumania
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Irlanda del Norte
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Hungría vs. Georgia
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bélgica vs. Turquía
|Viernes 2 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Finlandia vs. Albania
|Sábado 3 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Islandia vs. Bulgaria
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Estonia vs. Luxemburgo
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Bielorrusia vs. San Marino
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Croacia vs. Inglaterra
|Sábado 3 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Suiza vs. Eslovenia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Escocia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|España vs. República Checa
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Azerbaiyán vs. Lituania
|Domingo 4 de octubre
|07:00
|10:00
|15:00
|Malta vs. Andorra
|Domingo 4 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Kosovo vs. Austria
|Domingo 4 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Irlanda vs. Israel
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Países Bajos vs. Serbia
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Grecia vs. Alemania
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Portugal vs. Noruega
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Gales vs. Dinamarca
|Domingo 4 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Francia e Italia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Francia suma 6 puntos en el torneo.
- Italia suma 3 puntos en el torneo.