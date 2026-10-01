Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Hungría vs. Georgia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Hungría y Georgia se enfrentan este viernes 2 de octubre, en el Puskas Arena, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Hungary vs. Georgia, Liga de Naciones
Hungary vs. Georgia, Liga de Naciones

Georgia visita a Hungría este viernes 2 de octubre en el Puskas Arena por la tercera jornada de la Liga de Naciones.

Hungría llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Georgia tratará de dar el golpe.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Hungría empató 0-0 como visitante ante Irlanda del Norte en la fecha anterior. Hungría está 39° en la tabla con 1 punto. Antes perdió 0-1 como local ante Ucrania.

En su último compromiso, Georgia empató 0-0 como local ante Ucrania. El conjunto marcha 40° con 1 punto. Antes perdió 0-1 como local ante Irlanda del Norte.

El historial entre Hungría y Georgia

Hungría y Georgia se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 triunfo de Hungría y 1 de Georgia.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/09/2001Georgia vs. Hungría3-1UEFA World Cup Qualifiers
06/06/2001Hungría vs. Georgia4-1UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kazajistán vs. MoldaviaViernes 2 de octubre08:0011:0016:00
Islas Feroe vs. EslovaquiaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Letonia vs. MontenegroViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Chipre vs. ArmeniaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. SueciaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Polonia vs. RumaniaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. Irlanda del NorteViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Bélgica vs. TurquíaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. ItaliaViernes 2 de octubre12:4515:4520:45
Finlandia vs. AlbaniaSábado 3 de octubre07:0010:0015:00
Islandia vs. BulgariaSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Estonia vs. LuxemburgoSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Bielorrusia vs. San MarinoSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Croacia vs. InglaterraSábado 3 de octubre10:0013:0018:00
Suiza vs. EsloveniaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Macedonia del Norte vs. EscociaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
España vs. República ChecaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Azerbaiyán vs. LituaniaDomingo 4 de octubre07:0010:0015:00
Malta vs. AndorraDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Kosovo vs. AustriaDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Irlanda vs. IsraelDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Países Bajos vs. SerbiaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Grecia vs. AlemaniaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Portugal vs. NoruegaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45
Gales vs. DinamarcaDomingo 4 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Hungría y Georgia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Hungría suma 1 punto en el torneo.
  • Georgia suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones