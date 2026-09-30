¿Lo borra como Beccacece? La decisión de Marcelo Gallardo con Jeremy Sarmiento

Jeremy Sarmiento fue convocado por Marcelo Gallardo y hay una nueva decisión con él.

Jeremy Sarmiento fue uno de los grandes nombres de los cuales Beccacece prescindió en la Selección de Ecuador. El joven delantero fue “borrado” del equipo nacional por decisión del entrenador, y ahora volvió con Marcelo Gallardo como DT.

La decisión de Gallardo con Jeremy Sarmiento

De acuerdo a la revelación de Mr.OFF, Jeremy Sarmiento es uno de los jugadores que más ha sorprendido a Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador. Por lo cual, el joven jugador estaría muy bien encaminado a tener minutos en el partido contra Japón.

Sarmiento viene teniendo varios entrenamientos con Marcelo Gallardo y es uno de los nombres que más ilusionó a la fanaticada cuando se anunció su regreso. El futbolista dejó buenas sensaciones en su paso por ‘La Tri’, pero se quedó apartado tras una polémica con Beccacece.

Jeremy Sarmiento tendrá una oportunidad con Gallardo. (Foto: GettyImages)

Se espera que Sarmiento tenga minutos, pero no que arranque como titular, puesto que, Marcelo Gallardo se juega mucho en este partido y, según varias filtraciones, el DT pondría en su lugar a jugadores como Keny Arroyo y Nilson Angulo.

Las estadísticas de Jeremy Sarmiento en esta temporada

En esta temporada con el Middlesbrough, Jeremy Sarmiento ha jugado un total de 7 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 2 goles y ha dado 1 asistencia. El ecuatoriano al fin ha encontrado regularidad en su nuevo club.

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