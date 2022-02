La historia de Gustavo Martínez, la ex pareja de Ricardo Fort y tutor legal de sus hijos mellizos Marta y Felipe

El 25 de noviembre del 2013, a horas de confirmarse la muerte de Ricardo Fort, Gustavo Martínez, quien fue pareja del empresario, confirmó que sería el tutor legal de sus hijos mellizos. Desde ese entonces el personal trainer vivía con Marta y Felipe, quienes el próximo 25 de febrero cumplen 18 años. Sin embargo, este miércoles falleció al caer del piso 21 de su departamento en Belgrano en una situación que aún no está del todo clara.

“El poder se hizo en 2010, donde dice que soy el tutor legal de los chicos hasta que cumplan 18 años”, expresó conmocionado cuando murió Ricardo y agregó: “Quiero que lo recuerden como un buen tipo, con sus defectos y errores. Entiendan que fue una persona generosa, siempre quiso ser artista, estaba orgulloso de lo que hacía. A mí me llenó de felicidad, me hizo tener una familia hermosa y con él compartí los mejores años de mi vida”.

Los hijos del empresario siempre manifestaron su amor hacia Martínez. “Mi papá es Ricardo Fort y después tengo a Gustavo y a Marisa que nos cuidan. Otra persona no me interesa. No hace falta la genética para ser familia”, dijo Marta Fort en una entrevista con Revista Caras.

Lo que se sabe hasta el momento sobre la muerte de Gustavo Martínez

"Gustavo Martínez cayó de un piso 21. Esto fue descubierto por el personal de seguridad del edificio en un patio interno, de la parte delantera del complejo", informó Sebastián Domenech desde el lugar del hecho para Arriba argentinos.

"En principio la carátula es averiguación de las causales de muerte. Se habría arrojado al vacío, pero hay que decirlo en potencial... Hay que averiguar el escenario. Si se arrojó o cayó. El término de suicidio tiene bastante volumen y tiene bastante coherencia con lo que están viendo ahora los investigadores”, agregó el periodista.