Franklin Guerra no entró en planes de Barcelona para este 2026 y desde ahí ha estado buscando un nuevo equipo. El defensor central ya se sumará a otro club de LigaPro, con algo de sorpresa.

El Atlético FC de la LigaPro sería el nuevo equipo de Franklin Guerra, el jugador se encuentra ya entrenando con el equipo de Serie B. Es el segundo experimentado que fichan para este 2026, tras Fidel Martínez.

Guerra firmó con Barcelona para el 2024 y se perfilaba para ser titular, sin embargo el defensor ecuatoriano sufrió una lesión en el inicio de su contrato en su rodilla y no pudo encontrar regularidad.

A sus 33 años Franklin Guerra jugará en Serie B tras haber estado 15 temporadas en primera, su paso más destacado fue en Liga de Quito ganando la LigaPro y Supercopa y Copa Ecuador siendo titular.

En el 2023 estuvo cedido en U. Católica pero tampoco encontró regularidad, el central tenía un año más de contrato con Barcelona pero el club le rescindió antes de tiempo.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Franklin Guerra – Liga de Quito

