James Rodríguez es uno de los pocos jugadores colombianos que puede decir que ha jugado en el Real Madrid, el que para muchos es el mejor equipo del mundo. No obstante, ahora el capitán de la Selección Colombia reveló en qué es mejor ‘La Sele’ al Real Madrid.

Carlos Antonio Vélez reveló en Deportes RCN que la Federación Colombiana de Fútbol tiene varios lujos en su nuevo Centro de Alojamiento para Alto Rendimiento en Barranquilla. Y fue el mismo James Rodríguez el encargado de revelar que esto es superior al Real Madrid.

De acuerdo a Vélez, James Rodríguez estuvo invitado a conocer este Hotel y que el mismo jugador manifestó que este Centro de Alojamiento era mucho mejor a lo que tenía el Real Madrid en Valdebebas, donde concentran los jugadores del equipo ‘Merengue’.

James ha pasado por diferentes y grandes clubes, por lo cual, su opinión sobre un centro de alojamiento o campos para el alto rendimiento tiene mucha validez. El colombiano, aparte de Real Madrid, también vistió los colores de Bayern Múnich, Everton, Mónaco, Porto y otros.

La Federación Colombiana de Fútbol viene creciendo a un nivel administrativo enorme. Con este nuevo Centro de Alojamiento se pretende que se concentren aquí a todas las categorías de la Selección Colombia. Además, todavía se cuenta con recursos para otros tipos de obras.

¿James Rodríguez será convocado a la Selección Colombia?

En este momento, James Rodríguez se encuentra jugando en la MLS, con el Minnesota United. Por lo cual, el jugador colombiano sería convocado sin ningún problema a jugar con Colombia en los amistosos de marzo y también en el Mundial de 2026.

