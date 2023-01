Los iHeartRadio Awards 2023 comenzaron y los usuarios de las redes sociales ya pueden votar a sus artistas favoritos en los premios de esta popular cadena de radio de internet.

Esta radio tuvo su fundación en abril de 2008 y se puede escuchar por internet en su sitio web oficial. Uno de sus eventos más importantes son los iHeartRadio Awards, realizados a principios de cada año, donde se vota en distintas temáticas musicales.

Desde que comenzó la votación de los premios, las cuentas de iHeartRadio aumentaron sus números a pasos agigantados y ya cuentan con más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Twitter.

Cada usuario podrá votar a sus artistas favoritos en el sitio web oficial (CLICK AQUÍ). Según indica la página, los premios serán transmitidos en vivo por FOX el 27 de marzo de 2023.

Cabe destacar que la votación solo está disponible en algunos países, por lo que aparecerá error en las demás. Por ejemplo, no se puede votar desde Argentina.

¿Qué son los iHeartRadio Awards 2023?

¿Cómo votar en los iHeartRadio Awards 2023 y por qué no me deja votar?

