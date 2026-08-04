David Beckham, 51 años, sobre criar a sus cuatro hijos: “Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden”

El exfutbolista inglés habló sobre la educación de Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper y sobre los riesgos de las redes sociales para los menores.

David Beckham, de 51 años, se refirió públicamente a la forma en que educa a sus cuatro hijos durante una entrevista televisiva en la que abordó los riesgos que enfrentan los menores en las redes sociales. El exfutbolista del Manchester United y el Real Madrid resumió su posición en una frase que replicaron medios de España, Argentina, Chile, Paraguay y Estados Unidos.

“Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos”.

Qué dijo Beckham sobre las redes sociales y los menores

En la misma entrevista, el exjugador afirmó que las redes sociales tienen “poder para bien y para mal” y señaló que él las utilizó para dar visibilidad a su trabajo como embajador de UNICEF, organismo con el que colabora desde 2005.

Sobre el uso que hacen los menores de esas plataformas, sostuvo: “El acceso de los niños hoy en día puede ser peligroso”. Beckham indicó que intentó advertir a sus hijos sobre esos riesgos y que, en su forma de educar, prioriza la conversación por sobre la imposición de normas.

Las declaraciones fueron atribuidas por distintos medios a dos programas diferentes: algunos las ubicaron en Sky News y otros en Squawk Box, de la cadena CNBC. Bolavip no pudo confirmar de manera independiente en cuál de los dos se emitieron.

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El contexto en el que se produjeron las declaraciones

Según informó Access Hollywood, las palabras de Beckham se conocieron horas después de que su hijo mayor, Brooklyn Beckham, de 26 años, difundiera una serie de acusaciones contra sus padres. De acuerdo con lo publicado por esos medios, Brooklyn sostuvo que su familia priorizó la marca por sobre los vínculos personales y cuestionó el manejo de su boda.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA – JUNE 12: (L-R) Romeo Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham and Cruz Beckham attend David Beckham’s Hollywood Walk of Fame Star Ceremony on June 12, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

Beckham no mencionó a ninguno de sus hijos por nombre al hablar de los errores ni respondió de manera directa a esos cuestionamientos. El eje declarado de la entrevista fueron las redes sociales y la exposición de los menores en internet.

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Quiénes son los cuatro hijos de David y Victoria Beckham

El exfutbolista tiene cuatro hijos con Victoria Beckham, con quien está casado desde 1999: Brooklyn, de 26 años; Romeo, de 23; Cruz, de 20; y Harper, de 14. Los cuatro crecieron con exposición mediática desde su nacimiento, en paralelo a la carrera deportiva de su padre y a la actividad de su madre en la música y el diseño de moda.

La trayectoria de David Beckham

Nacido el 2 de mayo de 1975 en Leytonstone, Londres, Beckham debutó en el Manchester United y jugó allí entre 1992 y 2003. Después pasó por el Real Madrid (2003-2007), LA Galaxy (2007-2012), el AC Milan —en dos cesiones— y el Paris Saint-Germain, donde se retiró en 2013.

Fue capitán de la Selección de Inglaterra y acumuló 115 presencias internacionales. En la actualidad es copropietario del Inter Miami, club de la MLS que en 2023 incorporó a Lionel Messi.

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El 13 de junio de 2025 la Casa de Buckingham anunció su inclusión en la lista de honores del cumpleaños del rey Carlos III, y el 4 de noviembre de ese año recibió el título de caballero en el Castillo de Windsor, por sus servicios al deporte y a la actividad benéfica. Victoria Beckham pasó a ostentar el título de Lady Beckham. Además de su vínculo con UNICEF, Beckham creó el 7 Fund, dedicado a la asistencia de niños en situación de vulnerabilidad.