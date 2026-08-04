Cristiano Ronaldo, 41 años y una edad biológica medida en 28: “Me voy a la cama alrededor de las 11-12 y me levanto a las 8:30-8:45. Es mi rutina”

El delantero portugués detalló sus horarios de sueño, sus 17.000 pasos diarios y sus métodos de recuperación en una entrevista con la marca de dispositivos WHOOP.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, detalló los hábitos de sueño, actividad y recuperación que sostiene fuera de los entrenamientos. Lo hizo en una entrevista con Will Ahmed, fundador y director ejecutivo de WHOOP, para el podcast de esa empresa de dispositivos de monitoreo físico.

En esa conversación se difundió una medición según la cual su edad biológica sería de 28 años, trece menos que su edad cronológica.

“Me voy a la cama alrededor de las 11-12 y me levanto a las 8:30-8:45. Es mi rutina”.

De dónde sale la cifra de 28 años

La medición corresponde a una métrica propia de WHOOP, calculada a partir de los datos biométricos que registra su dispositivo. La entrevista se publicó en mayo de 2025 y estuvo asociada a la presentación de WHOOP MG, un modelo de pulsera de la compañía. Ronaldo tenía 40 años al momento de la grabación.

Ni la empresa ni el futbolista detallaron públicamente la metodología con la que se llegó al número, y la cifra no proviene de una evaluación clínica realizada por investigadores independientes. Los datos base fueron recogidos en 2024 y actualizados entre finales de 2025 y comienzos de 2026.

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RIYADH, SAUDI ARABIA – NOVEMBER 01: Cristiano Ronaldo of Al Nassr looks on prior to the Saudi Pro League match between Al-Nassr v Al-Hilal at Al -Awwal Stadium on November 01, 2024 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Conviene señalar además que varias versiones que circularon en redes sociales atribuyeron a Ronaldo una edad biológica de 29 años, ocho horas de sueño y 10.000 pasos diarios. Las cifras que surgen de la entrevista original son distintas y se detallan a continuación.

Cuánto duerme y cuánto camina Cristiano Ronaldo

Sueño: alrededor de 7 horas y 15 minutos por noche, con horarios fijos —entre las 23:00 y las 24:00 para acostarse, y entre las 8:30 y las 8:45 para levantarse—.

alrededor de 7 horas y 15 minutos por noche, con horarios fijos —entre las 23:00 y las 24:00 para acostarse, y entre las 8:30 y las 8:45 para levantarse—. Actividad diaria: más de 17.000 pasos , una cifra que supera con amplitud la referencia habitual de 10.000.

más de , una cifra que supera con amplitud la referencia habitual de 10.000. Recuperación: terapia de compresión, duchas frías, baños de hielo y crioterapia.

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Sobre la relación entre carga y descanso, el delantero planteó una equivalencia directa: si se entrena dos horas, hay que igualarlas con dos horas de recuperación. También describió el sueño como su herramienta principal.

DUBLIN, IRELAND – NOVEMBER 13: Cristiano Ronaldo of Portugal reacts during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Republic of Ireland and Portugal at Aviva Stadium on November 13, 2025 in Dublin, Ireland. (Photo by Charles McQuillan/Getty Images)

Qué dijo sobre la alimentación

Ronaldo señaló que no sigue un régimen de restricción absoluta y que en ocasiones come hamburguesas sin compensarlas después. Resumió su criterio en dos frases: “cuidarse sin obsesionarse” y “lo más importante de todo es la constancia”.

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La trayectoria de Cristiano Ronaldo

Nacido el 5 de febrero de 1985 en Funchal, isla de Madeira, se formó en el Sporting de Lisboa y pasó por Manchester United, Real Madrid y Juventus. En 2023 se incorporó al Al Nassr de Arabia Saudita.

Ganó cinco Balones de Oro y cinco Champions League, y es el máximo goleador histórico de la Selección de Portugal, con la que conquistó la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones 2019.