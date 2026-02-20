A horas del Alianza Lima vs. Sport Boys: se confirmó la primera salida en el club y no es Pablo Guede

Alianza Lima enfrentará a Sport Boys el día de hoy a las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute. El panorama no pinta nada bien para la continuidad de un Pablo Guede que sigue siendo duramente cuestionado, aunque en esta oportunidad se trata de que otro protagonista de la institución es quien ya fue comunicado que solo trabajará hasta fin de mes.
¿De quién estamos hablando? No se trata de ningún miembro del comando técnico ni tampoco de ningún dirigente, como quizá querrían los hinchas blanquiazules, sino de que Juan Carlos Terry no pertenecerá más a Alianza Lima. El jefe de prensa de la institución confirmó recientemente que dará un paso al costado y no quiso dar detalles si fue despedido o se dio por voluntad propia.
“Ante lo que han dicho que salía gente de prensa, le escribí a Juan Carlos Terry y le pregunte si es que era verdad que se va de Alianza Lima. Me dijo que sí. Me contó que va a trabajar hasta fin de mes y después seguirá su camino por otro lado”; fue la más reciente revelación del comunicador deportivo Renato Luna durante una de las últimas ediciones del programa ‘Nada que no sepa‘.
Siguiendo en esta línea, se pudo conocer que en la interna de Alianza Lima se están sugiriendo cambios en varias áreas. “Me atreví a preguntarle si es que lo habían echado o era una decisión personal. Me dijo que prefiere no hablar al respecto, pero que está tranquilo de su trabajo, con lo que ha hecho y que se irá bien. Esto tiene que ver con que los acreedores pidieron al señor Fernando Cabada que se tome algunas decisiones y medidas”.
¿Y cuál será el futuro de Pablo Guede en Alianza Lima?
El caso de Juan Carlos Terry, todavía jefe de prensa de Alianza Lima, podría ser una especie de indicio de que se avecinan más cambios en la interna de la institución. Ahora, respecto a la continuidad de Pablo Guede podemos decir que cuando enfrenten a Sport Boys el día de hoy será clave para conocer cuál es la determinación final de los altos mandos del club sobre dar un cambio drástico.
Durante las últimas horas se habló incluso de la posibilidad de que un triunfo no sería suficiente para mantener al estratega argentino al mando de Alianza Lima. Depende mucho de las formas y del juego que presente en el equipo a partir de las 20:00 cuando reciban a los chalacos que claramente llegarán con toda la intención de la victoria. Veremos qué nos deparan los minutos posteriores al duelo.
DATOS CLAVES
- Juan Carlos Terry, jefe de prensa de Alianza Lima, trabajará en la institución hasta fin de mes.
- Alianza Lima enfrentará a Sport Boys hoy a las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva.
- El administrador Fernando Cabada tomó medidas tras solicitudes de cambios en diversas áreas por los acreedores.