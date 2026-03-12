Alianza Lima confirmó si hará más contrataciones para Pablo Guede en el Torneo Apertura 2026

La directiva de Alianza Lima ha tomado una decisión definitiva sobre la conformación de su plantilla profesional para lo que resta del primer semestre. Tras evaluar las necesidades del equipo, el club blanquiazul definió su postura respecto a posibles fichajes antes del límite reglamentario.

Alianza Lima y sus contrataciones

Según reveló la periodista Ana Lucía Rodríguez en el programa Hablemos de MAX, la institución no tiene planes de sumar nuevos nombres al vestuario. “No están buscando ningún jugador en ninguna posición en específico”, señaló la comunicadora sobre la actualidad deportiva íntima.

Esta determinación se toma a pocos días de que expire el plazo oficial para inscribir futbolistas en la Liga 1. El libro de pases para el Torneo Apertura cerrará este domingo 15 de marzo de 2026, cerrando así cualquier ventana de negociación externa.

Bajo la gestión de Franco Navarro en la dirección deportiva, cargo que ocupa desde el año pasado, se ha priorizado el equilibrio presupuestario y deportivo. Navarro y su equipo confían en que el grupo actual tiene la jerarquía necesaria para cumplir los objetivos trazados.

Alianza Lima contrató recién a Esteban Pavez. (Foto: X).

Alianza Lima ya no contratará más

El movimiento final en este mercado de pases fue la incorporación del volante chileno Esteban Pavez. El mediocampista llegó a Matute como un pedido expreso de Pablo Guede, quien buscaba un líder táctico que ya conociera su metodología de trabajo.

Con la llegada de Pavez, Guede dio por cerrada la columna vertebral de su esquema para afrontar el torneo local y la competencia internacional. La armonía en la interna es positiva, reportándose que el plantel está “bien y contento con los resultados” obtenidos hasta la fecha.

¿Alianza Lima listo para campeonar?

A partir de este momento, la única posibilidad de ver rostros nuevos en el primer equipo será a través del talento formado en casa. El club solo contemplará inscripciones adicionales si estas provienen directamente de la reserva al plantel profesional de Alianza Lima.

Con esta postura, el club victoriano apuesta por la estabilidad y la continuidad del proyecto liderado por la dupla Navarro-Guede. El enfoque absoluto ahora se centra en mantener el liderato y consolidar el funcionamiento colectivo sin las distracciones propias del mercado.

Alianza Lima ganó recién a Melgar en el Estadio de Matute. (Foto: X).

