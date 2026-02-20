¿Celebran en Matute? La ausencia de último momento que sufrió Sport Boys para visitar a Alianza Lima

Se viene uno de los partidos más importantes del fin de semana. En el marco de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, Alianza Lima enfrentará a Sport Boys el día de hoy a las 20:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva y hay una noticia que empieza a perjudicar los planes del equipo rosado. Resulta que un delantero acaba de quedar fuera de la lista de convocados.

Fuente: Sport Boys.

Cuando se pensaba que Sport Boys tendría a disposición a sus mejores armas para visitar a Alianza Lima en uno de los clásicos de la jornada, Percy Liza quedará al margen de este encuentro luego de sufrir una lesión en la nariz durante el último entrenamiento del plantel. Si bien el atacante no pintaba para ser titular, sabemos que siempre es una muy buena opción de recambio.

“Baja en Sport Boys ante Alianza Lima: El delantero Percy Liza sufrió una lesión en la nariz durante el entrenamiento. Por ese motivo, salió de la convocatoria e ingresó Alexis Huamán. Pronta recuperación a Percy”; fue la más reciente revelación que compartió el comunicador deportivo Ernesto Macedo a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con la cual sorprendió a todos a esta altura del día.

Es ahora en donde el entrenador Jaime De la Pava deberá meter mano en la estrategia que tenía en mente para visitar esta noche a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. Sabiendo que Luciano Nequecaur es quien viene siendo titular en Sport Boys en el arranque del Torneo Apertura 2026, ahora las opciones en el banco de suplentes serán otras para el comando técnico.

Las posibles alineaciones para Alianza Lima vs. Sport Boys por el Torneo Apertura 2026

Alianza Lima alistaría algunas sorpresas, fiel al estilo que viene evidenciado Pablo Guede, y tendría un equipo titular con doble delantero para contrarrestar desde un inicio al equipo rival. El 11 íntimo iría de la siguiente manera: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Alan Cantero, Eryc Castillo, Jairo Vélez; Paolo Guerrero y Luis Ramos.

Por otro lado, Sport Boys optaría por una alineación titular que viene siendo la habitual durante las primeras fechas del Torneo Apertura 2026 y en Matute no haría la excepción. Diego Melían; Oslimg Mora, Renzo Alfani, Gustavo Dulanto, Sebastián Aranda; Federico Illanes, Hernán Da Campo; Luis Urruti, Juan David Torres, Jostin Alarcón y Luciano Nequecaur.

La tabla de posiciones antes del inicio de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

# Equipo P G E P DF PTS 1 FBC Melgar 3 3 0 0 7 9 2 UTC Cajamarca 3 3 0 0 4 9 3 Universitario de Deportes 3 2 1 0 3 7 4 Alianza Lima 3 2 1 0 2 7 5 Los Chankas 3 1 2 0 1 5 6 Deportivo Garcilaso 3 1 2 0 1 5 7 Sporting Cristal 3 1 1 1 1 4 8 Sport Huancayo 3 1 1 1 1 4 9 Comerciantes Unidos 3 1 1 1 0 4 10 Sport Boys 3 1 1 1 0 4 11 Alianza Atlético 3 1 1 1 0 4 12 Cienciano 3 1 0 2 2 3 13 ADT 3 1 0 2 -2 3 14 Cajamarca 3 0 2 1 -2 2 15 Cusco 3 0 1 2 -2 1 16 Atlético Grau 3 0 1 2 -3 1 17 Juan Pablo II College 3 0 1 2 -7 1 18 CD Moquegua 3 0 0 3 -6 0

