Malas noticias para Alianza Lima en la previa de su visita al Cusco. El volante ecuatoriano Fernando Gaibor volvió a presentar problemas físicos y finalmente no será arriesgado para el partido ante Deportivo Garcilaso.

El encuentro se disputará este sábado 14 de marzo en el Cusco y corresponde a la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. Ante la molestia física del mediocampista, el comando técnico decidió dejarlo fuera de la convocatoria para evitar agravar la situación.

La ausencia de Gaibor representa un golpe para el esquema íntimo del técnico Pablo Guede, ya que el ecuatoriano suele ser una de las piezas clave en la generación de juego en el mediocampo, aportando manejo de balón y claridad en la salida del equipo.

Con esta nueva molestia, Alianza Lima opta por la cautela antes de un partido exigente en la altura del Cusco, priorizando la recuperación total de Fernando Gaibor para evitar que la lesión se convierta en un problema mayor durante el resto del campeonato.

Fernando Gaibor compartiendo con el hincha de Alianza Lima. (Foto: X)

Las lesiones de Fernando Gaibor en Alianza Lima

No es la primera vez que el volante Fernando Gaibor atraviesa problemas físicos desde su llegada al club. En enero de 2025 sufrió una fractura de muñeca que lo mantuvo fuera de las canchas durante 19 días, obligándolo a perderse varios entrenamientos en la pretemporada.

Más recientemente, en febrero de 2026, el jugador también tuvo problemas musculares, lo que lo dejó fuera de un partido del torneo local y encendió las alarmas en el cuerpo médico de Alianza Lima.

Fernando Gaibor jugando para Alianza Lima. (Foto: X)

¿Cuándo juegan Garcilaso vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026?

Alianza Lima se mide ante Deportivo Garcilaso este sábado 14 de marzo desde las 6:00 PM en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El partido es válido por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver Garcilaso vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026?

El partido entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso se podrá ver en vivo y en directo por la señal de L1 MAX, que es transmitida por los canales Movistar Deportes y en los paquetes oficiales de Claro TV, DGO y Best Cable.

Datos claves

Fernando Gaibor queda fuera de la convocatoria por problemas físicos para visitar al Cusco.

El partido ante Deportivo Garcilaso se disputará este sábado 14 de marzo de 2026.

Gaibor sufrió anteriormente una fractura de muñeca que lo alejó 19 días en 2025.

