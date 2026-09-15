Universitario confirmó si GREMCO regresará a la administración temporal del club

Universitario confirmó si GREMCO estará nuevamente en la administración. Mediante una comunicación oficial, se le puso final al asunto legal.

Universitario de Deportes puso punto final a la incertidumbre legal que amenazaba su estabilidad institucional. El Poder Judicial emitió un fallo definitivo respecto al intento de la empresa GREMCO CORP S.A.C. de retomar el control administrativo de la institución crema.

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La noticia fue compartida en redes sociales por Franco Velazco Imparato, administrador temporal del equipo. El directivo celebró la resolución notificada formalmente por las autoridades del juzgado a cargo.

Franco Velazco subió la resolución en contra de GREMCO. (Foto: X).

El fallo de la Corte Superior de Justicia de Lima

El Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró fundada la oposición presentada tanto por el Club Universitario de Deportes. Como por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

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La jueza determinó que se desvirtuaron los presupuestos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora presentados originalmente por la empresa constructora. Al no subsistir la totalidad de los requisitos necesarios, la medida cautelar innovadora a favor de la empresa quedó revocada de forma oficial.

“Día importante para Universitario. Hemos sido notificados formalmente con el pronunciamiento del juzgado que declara FUNDADA LA OPOSICIÓN, como consecuencia de ello, se DEJA SIN EFECTO LA MEDIDA CAUTELAR”, anunció Velazco Imparato a través de su cuenta de Twitter.

Las medidas ordenadas por el juzgado contencioso

La resolución judicial dejó oficialmente sin efecto la Resolución N.° 03 del 20 de agosto de 2026, la cual concedía cautelarmente el control a GREMCO CORP S.A.C. En consecuencia, la magistrada dispuso el levantamiento provisional de la suspensión del procedimiento concursal seguido respecto al club bajo la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI.

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Asimismo, el documento judicial establece la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones de INDECOPI dictadas entre 2021 y 2026 que favorecían a la acreedora. De este modo, la tramitación del proceso principal se restablece con normalidad hasta la emisión de un pronunciamiento definitivo.

Tranquilidad y estabilidad en la institución merengue

Con este dictamen, Universitario de Deportes garantiza la continuidad de su actual plan de trabajo sin injerencias ni cambios abruptos en la dirección. La dirigencia y los simpatizantes cremas cierran este capítulo judicial para mantener el foco en el desempeño deportivo del equipo.

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