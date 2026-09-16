Universitario recibe la mejor noticia posible después de ganarle el clásico a Alianza Lima

Universitario está con la suerte de su lado. Después de ganar el clásico contra Alianza Lima por la Liga 1, recibió la mejor noticia posible.

El clima en Universitario de Deportes es de pura fiesta y tranquilidad tras la victoria en el superclásico ante Alianza Lima. El conjunto crema ya dio vuelta a la página y arrancó los trabajos en la sede de Campo Mar con la mirada puesta en su siguiente desafío ante Deportivo Garcilaso.

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Universitario se mete de lleno en Liga 1

El triunfo en el partido decisivo dejó sensaciones muy positivas en el aspecto mental y táctico para la plantilla. Sin embargo, la mayor preocupación del cuerpo técnico tras un choque de tanta intensidad siempre pasa por el estado físico de sus futbolistas.

Universitario celebró el triunfo en el clásico contra Alianza Lima. (Foto: X).

Para alegría de los hinchas cremas, el plantel recibió la mejor noticia posible en las últimas horas de entrenamiento. El equipo trabaja enfocado y con la motivación al máximo para encarar la recta previa al parón del campeonato.

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Plantel completo y sin bajas en Campo Mar

Bajo la conducción del director técnico Héctor Cúper, Universitario entrena a ritmo exigente y con la totalidad de sus jugadores a disposición. No se registra ningún futbolista trabajando de manera diferenciada en la sede del club.

Esta situación le permite al estratega contar con todas sus piezas estelares para definir la mejor estrategia posible. Mantener a toda la plantilla sana a estas alturas de la temporada representa una ventaja clave para el rendimiento colectivo.

Jorge Murrugarra disponible para ser titular

La gran duda tras el clásico giraba en torno a la presencia del mediocampista Jorge Murrugarra, quien terminó el encuentro con muestras de dolor. Afortunadamente, los exámenes médicos confirmaron que la molestia no es de gravedad.

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☝🏻💛 ¡FELICES EN LA PUNTA! Universitario realizó su entrenamiento en Campo Mar pensando ya en Deportivo Garcilaso



Héctor Cúpper entrena con plantel completo y quieren ir al descanso por la fecha FIFA en lo más alto del Clausura.



📺 Video completo del entrenamiento en nuestro… pic.twitter.com/RQ6b2Ak2ah — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 16, 2026

El volante ya entrena con total normalidad junto al resto de sus compañeros y no tendrá problemas para ser considerado. De hecho, mantiene intactas sus probabilidades de meterse en el equipo titular para el compromiso frente al cuadro cusqueño.

Fecha, hora del Deportivo Garcilaso vs. Universitario

El esperado duelo entre Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso, correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura, se jugará este sábado 19 de septiembre a las 6:00 p. m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El objetivo crema es sumar tres puntos clave en la altura para afianzarse en lo más alto de la tabla de posiciones antes del receso internacional.

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Toda la actualidad del entrenamiento crema y las imágenes del trabajo en Campo Mar fueron dadas a conocer a través de un extenso informe en video presentado por Jax Latin Media.

DATOS CLAVE

19 de septiembre: Universitario y Deportivo Garcilaso jugarán a las 6:00 p.m. en Cusco.

Héctor Cúper: entrena a todo el plantel de Universitario de Deportes en Campo Mar.

Jorge Murrugarra: entrena con normalidad tras superar molestias y está disponible para el partido.