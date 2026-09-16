Alianza Lima podría perder a futbolista titular para el partido contra ADT Tarma por Liga 1

ADT Tarma es el siguiente rival de Alianza Lima, por Liga 1. Pero, no llegaría completo en su plantilla. Un problema fuerte para Pablo Guede.

Alianza Lima afronta un momento decisivo en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Tras disputar el clásico frente a Universitario de Deportes en Matute, el conjunto victoriano se enfoca en su siguiente desafío para recuperar terreno en la tabla de posiciones. Sin embargo, la preparación previa ha quedado marcada por la incertidumbre en torno a la alineación del primer equipo.

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Una posible baja considerable para Alianza Lima

El director técnico Pablo Guede monitorea de cerca la condición de su plantilla de cara a las próximas jornadas del campeonato. El entrenador necesita contar con sus mejores elementos para mantener vivas las aspiraciones del club. A pesar de ello, un problema de salud en la zona defensiva amenaza con trastocar los planes tácticos del estratega argentino.

Alianza Lima podría no contar con Nicolás Díaz. (Foto: X).

Según la información brindada el lunes 14 de septiembre en Gerson Cuba Channel, el zaguero Nicolás Díaz se encuentra en duda para ingresar a la lista de convocados. El propio periodista precisó a través de su cuenta de Twitter que el futbolista mantiene una dolencia de laberintitis. Este malestar físico ha generado preocupación en la interna del cuadro blanquiazul a pocos días del trascendental juego.

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Esta afección médica, que altera el equilibrio y causa constantes mareos, impide que el defensor chileno entrene con normalidad a la par de sus compañeros. El cuerpo médico de la institución victoriana evalúa su evolución día a día para determinar si puede ser considerado. Por el momento, la continuidad del jugador en el once inicial sigue siendo una de las principales incógnitas.

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs. ADT Tarma?

El compromiso entre Alianza Lima y ADT Tarma está programado para disputarse el viernes 18 de septiembre de 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), donde los locales intentarán hacerse fuertes con el apoyo de su hinchada.

Las acciones comenzarán a las 20:00 h (hora peruana). El duelo es válido por la décima fecha del Torneo Clausura, una etapa fundamental donde ambos clubes necesitan sumar de a tres para acercarse a los objetivos marcados en la presente temporada.

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¿Qué perdería Alianza Lima con la baja de Nicolás Díaz?

En caso de confirmarse la ausencia de Nicolás Díaz, Alianza Lima perdería una pieza clave en el esquema de Pablo Guede. El defensor aporta un perfil zurdo muy valioso en la línea del fondo, facilitando la salida limpia del balón desde la zona posterior y la correcta distribución hacia la mitad de la cancha.

Además de su firmeza en los duelos individuales y su capacidad de marca en el juego aéreo, su eventual baja reduciría las variantes tácticas para la zaga central y el lateral izquierdo. De no recuperarse a tiempo, el comando técnico deberá replantear la estructura defensiva para hacer frente a la propuesta de ADT Tarma.

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