Reimond Manco explotó contra la poca autocrítica de Pablo Guede: “Me está floreando”

Alianza Lima viene de perder el clásico ante Universitario en Matute y Reimond Manco aprovechó el momento para evidenciar una de las posturas más polémicas de Pablo Guede ante la prensa nacional.

El momento de Alianza Lima no es el que seguramente esperaban a esta altura del Torneo Clausura 2026. Lejos de los primeros lugares y habiendo perdido el clásico ante Universitario de Deportes en Matute, muchas de las críticas van hacia las decisiones y posturas de un Pablo Guede que se mantiene firme en el cargo. Eso sí, para Reimond Manco existe un aspecto que no tiene razón de ser.

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Fuente: A Presión.

El exJotita y hoy comentarista deportivo analizó el presente futbolístico de Alianza Lima y no se guardó mucho que digamos. Además de cuestionar el nivel colectivo e individual del equipo, no dudó en criticar la actitud de Pablo Guede al momento de declarar. Señalando que existe muy poca autocrítica, por no decir nula siendo exagerados, se da cuenta que esta situación no ayuda en el grupo.

“Alianza Lima ha ganado 2 puntos de 12 posible. Me preocupa mucho la poca autocrítica de Pablo Guede. No veo que diga que están fallando. Como hincha, lo escucho y siento que me está floreando. En todos los partidos le hacen gol y le cuesta mucho convertir las chances que genera. El equipo no está bien. Lo único es la elaboración porque sí generan, pero si no la meten no sirve de nada”; comentó Reimond Manco durante el programa digital ‘Juego Cruzado‘.

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Las declaraciones de Pablo Guede que ocasionaron la crítica de Reimond Manco

Luego de la derrota en el clásico frente a Universitario de Deportes en Matute, la palabra de Pablo Guede en conferencia de prensa fue una de las más esperadas en el medio local. En un inicio se comentó incluso la posibilidad de que no pueda declarar, pero finalmente sí lo hizo y destacó la labor de sus jugadores. Agregó que prácticamente los rivales llegan pocas veces y les convierten, entonces en base a dicho argumento es que Reimond Manco expresó su evaluación.

“Te convierten y nos está costando mucho convertir. Pega en el palo o se va cerca. No sé si es un mal momento futbolístico, pero sí es un momento que no vivimos en todo el año en base a los resultados. Los chicos lo dejaron todo, fueron a buscar el partido. Nada para reclamarle desde la actitud, pero esto no termina acá, hay que seguir más y mejor. Los chicos responden. Estamos en ese momento que nos soplan y nos meten un gol”; declaró Pablo Guede.

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El próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

Por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, Alianza Lima se alista para enfrentar a ADT en el Estadio Alejandro Villanueva el próximo viernes 18 de septiembre a las 20:00 horas. Será una verdadera oportunidad de oro para que el equipo blanquiazul se reenganche con sus hinchas jugando en condición de local, sobre todo luego de haber perdido el clásico la semana pasada. Al frente tendrán un rival que quiere escapar de la zona del descenso y buscarán el triunfo sí o sí.

DATOS CLAVES

Reimond Manco criticó la nula autocrítica de Pablo Guede en Alianza Lima .

criticó la nula autocrítica de en . 2 puntos de 12 posibles sumó Alianza Lima recientemente, según indicó Reimond Manco .

posibles sumó recientemente, según indicó . 18 de septiembre a las 20:00 horas jugarán Alianza Lima y ADT en Matute.