Alianza Lima confirmó los polémicos números de camiseta de Sergio Peña, Paolo Guerrero y Federico Girotti

Alianza Lima ha generado revuelo en La Victoria al confirmar la lista de dorsales para la temporada 2026, una asignación que, más allá de la preferencia, delimita la jerarquía dentro del plantel. Según la información revelada por Gerson Cuba de Radio Ovación, la situación está ahora mismo tomada con la determinación necesaria de la convicción.

Dorsales oficiales dentro de Alianza Lima

Sergio Peña, el nuevo ’10’ blanquiazul, es la noticia que más eco ha tenido. El mediocampista de la selección peruana asume la responsabilidad histórica del dorsal, confirmando su rol como el eje creativo del equipo y la gran apuesta del mediocampo.

Sergio Peña jugará con la 10 de Alianza Lima. (Foto: X).

En un gesto cargado de simbolismo institucional, el delantero y referente Paolo Guerrero mantendrá el número 34. Esta elección refuerza la narrativa histórica y el sentido de identidad que el club promueve ante su hinchada respecto a la disputa por el título de ese año.

La ofensiva también presenta novedades importantes con los refuerzos. Luis Ramos portará la emblemática ‘9’, un número que lo consagra como el principal referente de área. Por su parte, el argentino Federico Girotti lucirá la ’99’, un dorsal que sugiere potencia física y una fuerte presencia en el ataque rival.

Finalmente, el talentoso volante Jairo Vélez llevará el número 20 para evitar algún tipo de polémica en la interna blanquiazul. Se espera que este creativo, considerado uno de los mejores de la liga, se asocie con Peña para formar una dupla letal.

Con estos números definidos, Alianza Lima establece las bases de su columna vertebral de cara a los desafíos locales e internacionales. La afición ahora espera ver en el campo de juego el rendimiento que valide estas decisiones de la directiva y el comando técnico. Se prevé que el club oficialice el resto de la numeración en los próximos días antes del inicio del torneo.

Alianza Lima trabaja en Uruguay durante su pretemporada. (Foto: X).

¿Cuándo estrenará Alianza Lima estos números?

Alianza Lima ha finalizado los preparativos para su presentación oficial, que se llevará a cabo el 24 de enero. El evento contará con un atractivo internacional: el equipo se medirá al Inter Miami de Lionel Messi en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). Este partido no solo marcará la presentación, sino que también será la primera ocasión en que los nuevos dorsales se luzcan de forma oficial ante un público de esta relevancia mundial.

¿Es el último año de Paolo Guerreo en Alianza Lima?

Paolo Guerrero mantendrá el dorsal “34” en 2026, lo cual es significativo porque este año marcará su retiro del fútbol profesional. El “Depredador” ha confirmado que se retirará al terminar la temporada, y su meta principal es despedirse obteniendo el título con el equipo que ama.

