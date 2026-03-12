¿UEFA los suspende? Sufre Luis Díaz ante las acusaciones de trampa contra Olise y Kimmich en Bayern Múnich

Bayern Múnich afronta una situación impensada luego de su goleada por 6-1 como visitante ante Atalanta, con asistencia de lujo de Luis Díaz, por Champions League 2025-26. Es que las amonestaciones que sufrieron Michael Olise y Joshua Kimmich durante ese partido de ida de los octavos de final estuvieron en la mira de la UEFA. Si bien deben cumplir una sanción para la vuelta, corrían riesgo de que su suspensión sea peor.

Luego de que el partido estaba prácticamente definido (6-0 de visitante), tanto Olise como Kimmich recibieron amonestaciones por perder tiempo en diferentes jugadas. Estas tarjetas amarillas corresponden a una sanción por acumulación para el partido de vuelta.

Debido a esto, estas amonestaciones han causado sospechas de que hayan sido provocadas de forma deliberada por parte de ambos jugadores. Es que con la victoria por 5 goles de diferencia todo apunta a que la serie estaría definida, más teniendo que definir en el Allianz Arena.

En tal caso, a Olise y a Kimmich se los podía acusar de amonestaciones deliberadas para que no jueguen el partido de vuelta y, así, lleguen limpios para el cruce de cuartos de final (podría jugar ante Real Madrid tras el 3-0 ante Manchester City en la ida).

El antecedente de UEFA que asustó a Olise y Kimmich

Bayern Múnich sufre por sus dos futbolistas por estas horas en Alemania. Es que la UEFA podría iniciar una investigación sobre si las tarjetas amarillas de Michael Olise y Joshua Kimmich fueron deliberadas. En tal caso, ya hay un antecedente que no es del todo agradable y podría complicar a los ‘Bávaros’.

En 2019, el organismo europeo sancionó con dos partidos a Sergio Ramos, por aquel entonces, capitán del Real Madrid, por admitir que buscó una tarjeta amarilla contra Ajax para poder limpiarse para los cuartos de final. Con este antecedente, los jugadores del Bayern podrían sufrir una sanción similar.

Mientras tanto, el propio Kimmich aseguró que no perdió tiempo, sino que no quiso apurarse para sacar una falta por encontrarse en fase de presión. “Tardé demasiado, eso seguro. Pero creo que, si a Musah no se le hubieran cruzado los cables, quizá el árbitro lo habría dejado pasar”, explicó.

Olise y Kimmich se salvan con decisión final de UEFA

Finalmente, a pesar de todas las especulaciones, UEFA no tomará acciones contra Michael Olise y Joshua Kimmich, según adelantó L’Equipe. Al parecer, la Comisión Disciplinaria del organismo no abrió ningún tipo de investigación.

Según el citado medio, las declaraciones de Kimmich antes comentadas y el informe del árbitro, quien no apuntó ningún detalles sobre las tarjetas amarillas, hizo que la UEFA haga caso omiso a cualquier tipo de especulación sobre amonestaciones deliberadas.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Bayern Múnich y Atalanta?

Bayern Múnich vs. Atalanta se juega este miércoles 18 de marzo desde 21:00 horas local (17:00 horas local) en el Allianz Arena por el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. En Sudamérica, el partido se podrá ver en vivo por Disney+ Premium.

Datos claves