Alianza Lima tomó una decisión firme y dejó sin piso dos rumores que ilusionaban a la hinchada. Los posibles fichajes de Bryan Reyna y Fernando Pacheco quedaron descartados y la confirmación llegó por medio de la periodista Fernanda Huapaya, aclarando el panorama del mercado blanquiazul.

Publicidad

Publicidad

La información fue directa y sin margen a interpretaciones: “Como mencionamos en el programa de hoy, no hay nada cercano con Bryan Reyna ni Fernando Pacheco a día de hoy ni petición del DT por alguien en dicha posición”, comentó la periodista Fernanda Huapaya. Con ello, Alianza Lima baja definitivamente dos nombres que habían sonado con fuerza en redes y debates de hinchas.

El detalle clave está en el respaldo del comando técnico. Pablo Guede no pidió refuerzos en esas posiciones, lo que explica por qué la dirigencia decidió no avanzar por Reyna ni Pacheco. La planificación deportiva apunta a otro perfil y a necesidades consideradas prioritarias dentro del plantel.

Huapaya también reveló cuál es el verdadero foco del club en este momento: “Las ‘balas’ están puestas en poder cerrar lo de Luis Advíncula”. Esa frase resume la estrategia actual de Alianza Lima, que apuesta fuerte por un fichaje de impacto y jerarquía internacional en lugar de sumar alternativas ofensivas.

Publicidad

Publicidad

¿Alianza Lima fichará a Bryan Reyna y Fernando Pacheco?

Si bien tanto Bryan Reyna como Fernando Pacheco están en agenda de varios clubes de la Liga 1, se pensó que Alianza Lima podría ficharlos. Pero, la última información reveló que el cuadro íntimo no los tiene en consideración y que solo están a la espera de llegar a un acuerdo con Luis Advíncula.

ver también Fue compañero de Advíncula en Boca Juniors y ahora pidió jugar en River Plate

Así, Alianza ordena su mercado y manda un mensaje claro: no habrá refuerzos por presión mediática. Reyna y Pacheco quedan fuera del radar, mientras todas las energías se concentran en una operación que podría sacudir la Liga 1. En La Victoria ya eligieron el camino y el margen de error es mínimo.

Publicidad

Publicidad

Bryan Reyna y Fernando Pacheco no llegarán a Alianza Lima. (Foto: X)

¿Cuánto vale actualmente Fernando Pacheco?

Fernando Pacheco vale 325 mil euros a sus 26 años, según el último reporte oficial de Transfermarkt con fecha de diciembre del 2025.

¿Cuánto vale actualmente Bryan Reyna?

Bryan Reyna vale 1 millón de euros a sus 27 años, según el último reporte oficial de Transfermarkt a fecha de diciembre del 2025.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Alianza Lima descartó los fichajes de Bryan Reyna y Fernando Pacheco para esta temporada 2026.

El técnico Pablo Guede no solicitó refuerzos para las posiciones de Reyna o Pacheco.

El club concentra sus esfuerzos actuales en cerrar el fichaje de Luis Advíncula.

Publicidad