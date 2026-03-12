La búsqueda de un nuevo entrenador en Universidad de Chile sigue acaparando la atención de medios nacionales e internacionales. Tras la salida de Francisco Meneghini, la dirigencia de ‘Azul Azul’ se encuentra evaluando distintas opciones para tomar las riendas del primer equipo.

Publicidad

Publicidad

En ese contexto, desde Uruguay surgieron reportes que colocan a Jorge Fossati como el candidato principal para ocupar el banco del combinado chileno.

Según el periodista uruguayo Wilson Méndez de ‘Carve Deportiva’, el ‘Nono’ será el nuevo entrenador de ‘El León’, un nombramiento que ha generado gran expectativa entre la afición chilena.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Fossati y su exitoso paso por Universitario de Deportes

Jorge Fossati ya cuenta con un historial destacado en el fútbol peruano, especialmente con Universitario de Deportes, club con el que conquistó los títulos nacionales en 2023 y 2025.

Además, bajo su dirección, el cuadro ‘crema’ llegó hasta los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, consolidando su reputación como un estratega capaz de competir a nivel continental.

ver también Se reveló si Universitario se contactó con Jorge Fossati tras derrota ante Los Chankas

Jorge Fossati en Universitario

Publicidad

Publicidad

La situación actual de Universitario y el legado de Fossati

Desde la partida de Fossati, Universitario de Deportes ha tenido un camino complicado. Javier Rabanal, su sucesor, todavía no logra consolidar resultados positivos, y en el último partido el equipo cayó 3-1 frente a Los Chankas, generando preocupación entre los hinchas.

La salida del DT de 73 años dejó un vacío en la dirección técnica, pero también reforzó su relevancia, sin embargo, ahora busca replicar sus éxitos en la Universidad de Chile.

Reunión con Fossati, pero sin oferta oficial

Según información exclusiva de Bolavip, hubo una reunión entre la dirigencia de Universidad de Chile y Jorge Fossati, aunque no se realizó ninguna oferta formal. Por ahora, todo se mantiene en conversaciones preliminares, mientras los medios especulan sobre el futuro del entrenador uruguayo en el club chileno.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES

El periodista Wilson Méndez informó que Jorge Fossati será el nuevo entrenador de Universidad de Chile.

El estratega de 73 años conquistó los títulos nacionales con Universitario en 2023 y 2025.

Fossati reemplazará a Francisco Meneghini en el banco del club conocido como el “Chuncho”.

Publicidad