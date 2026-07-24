Las negociaciones entre Alianza Lima, ADT y Jhair Soto continúan. El conjunto de Tarma pretende su regreso para que entrene con el equipo. Otros clubes también pretenden su llegada.

Alianza Lima aún no da por perdido a Jhair Soto y espera que su situación pueda resolverse en los próximos días. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan que el jugador de ADT volverá a Tarma y que hay otros clubes que lo pretenden. Se vienen días decisivos para el futuro del defensor de 23 años.

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Hace algunos días se reportó que Jhair Soto y Alianza Lima tenían casi todo listo para su incorporación para el segundo semestre de la temporada 2026. Sin embargo, la situación se dilató y desde el conjunto blanquiazul priorizaron cerrar al chileno Nicolás Díaz. Eso no quita que se busque cerrar al defensor de ADT.

Ahora, el panorama es otro y los ‘Íntimos’ deberán volver a arreglar todo para llevarse a uno de los defensores de mayor proyección en el fútbol peruano. Pero, ADT lo quiere conservar y también hay otros clubes peruanos que consideran su fichaje.

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Se vienen días decisivos para la situación entre Jhair Soto y Alianza Lima

Alianza Lima continúa negociando con ADT por el fichaje de Jhair Soto, pero no hay acuerdo, según informó el periodista Gerson Cuba. En tanto, José Varela, en el programa Modo Fútbol del canal de YouTube Linkeados, reveló que Soto deberá presentarse en Tarma en los próximos días para volver a los entrenamientos con el plantel profesional.

Alianza Lima sigue negociando por Jhair Soto (X @gersoncuba2603).

Soto se está recuperando de una lesión que sufrió en el partido ante Cienciano por la Copa Caliente de la Liga hace algunos días. La idea de ADT es que vuelva y se sume a los entrenamientos, en tanto se resuelva su futuro. Alianza Lima lo quiere cerrar, pero aún no hay una definición.

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ADT pretende que Soto retorne al club (X @theatharis).

Además, según reveló el propio Varela, hay otros clubes peruanos que pretenden al defensor. Esto puede ser un problema para las pretensiones de los ‘Blanquiazules’. Por lo pronto, el balón está del lado de ADT que no quiere dar el brazo a torcer en las negociaciones y pretende una suma acorde por los servicios de Soto.

Las estadísticas de Jhair Soto, jugador de ADT

Jhair Soto llegó a ADT a los 19 años tras integrar las juveniles y debutar en el primer equipo del Deportivo Llacuabamba. Tras empezar en la Reserva del conjunto de Tarma se fue ganando poco a poco su lugar en el primer equipo y, luego, en el once titular.

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En el primer equipo de ADT, debutó en setiembre de 2024, luego de integrar el banco de suplentes en varias ocasiones. A partir de allí, se fue convirtiendo en una figura indispensable. Desde ese estreno hasta la actualidad, disputó 46 partidos y tiene un gol anotado (ante Alianza Atlético en setiembre de 2025).

DATOS CLAVE

Jhair Soto y Alianza Lima continúan negociando su fichaje ante interés de otros clubes.

continúan negociando su fichaje ante interés de otros clubes. 46 partidos y un gol registra el defensor con ADT desde setiembre de 2024.

registra el defensor con ADT desde setiembre de 2024. Lesión ante Cienciano mantiene al jugador de 23 años en proceso de recuperación actual.