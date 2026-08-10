Video confirma: Alianza Lima fue perjudicado con un penal no cobrado ante Sport Boys al último minuto

Alianza Lima da el grito en el cielo con la última revelación. Ante Sport Boys no le dieron un penal bastante claro, según un video reciente.

Alianza Lima vuelve a ser el centro de la controversia por un fallo arbitral decisivo. Un claro penal no cobrado en el último minuto frente a Sport Boys le privó a los íntimos de conseguir el triunfo, desatando la indignación del plantel y de toda la hinchada blanquiazul.

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La jugada del escándalo que el VAR ignoró

El choque entre íntimos y rosados transcurría en sus instantes finales cuando Alan Cantero sacó un potente disparo con dirección al arco. El remate, que parecía desviarse, terminó impactando directamente en el brazo extendido del defensor Hansell Riojas.

Alianza Lima en polémica frente al Sport Boys. (Foto: X).

Pese al efusivo reclamo del equipo victoriano, el árbitro Bruno Pérez dejó seguir el juego. Para sorpresa de todos, la sala del VAR no registró el movimiento ni llamó al juez para revisar la acción en la pantalla.

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El contundente análisis técnico sobre el posible penal

La polémica terminó de estallar tras la revelación presentada por el excolegiado Winston Reátegui en el programa Al Límite de L1 MAX. La fuente citada mostró una secuencia detallada de la jugada que dejó al descubierto el error de la terna arbitral.

“Reglamentariamente, es penal”, sentenció Reátegui al evidenciar cómo Riojas amplió el volumen de su cuerpo de forma ilícita. El especialista cerró su análisis con una frase categórica: “El árbitro no cobró penal para Alianza Lima”.

Polémica en el Alianza Lima vs. Sport Boys al detalle

Fase del partido: Minutos finales del tiempo reglamentario.

Protagonistas: Alan Cantero (rematador) y Hansell Riojas (defensor).

Veredicto exárbitral: Mano extendida y movimiento antinatural no sancionado por Bruno Pérez.

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🎙️ El Ojo ALL1MITE @WinstonReategui: "REGLAMENTARIAMENTE ES PENAL"



"El árbitro no cobró penal para Alianza Lima".



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#ALL1MITE pic.twitter.com/S3PHVJ4fb8 — L1MAX (@L1MAX_) August 10, 2026

Creciente malestar blanquiazul con la CONAR

Este nuevo episodio aumenta la tensión entre Alianza Lima y la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). Las constantes decisiones contradictorias del VAR en partidos determinantes han colmado la paciencia de la directiva y la afición íntima, quienes exigen la pronta difusión de los audios del videoarbitraje.

DATOS CLAVE

Alianza Lima no recibió un penal en el último minuto ante Sport Boys.

Alan Cantero disparó y el balón impactó en el brazo de Hansell Riojas.

Bruno Pérez no cobró la mano y el club exige audios a CONAR.