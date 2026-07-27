ADT se cansó de esperar a Alianza Lima y le puso un ultimátum por Jhair Soto: “Esta semana es clave”

Alianza Lima está contra las cuerdas y tiene que actuar rápido para poder fichar a Jhair Soto o se le irá el jugador.

Alianza Lima está buscando terminar de cerrar su plantilla para el Torneo Clausura. Pero al parecer tienen un problema con sus últimos fichajes, lo cual mantiene al club trabajando rápido. Jhair Soto no está completamente seguro de vestir la ‘blanquiazul’.

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En el programa Linkeados se habló sobre la situación que tiene el defensor. Si bien el cuadro de La Victoria quiere contar con sus servicios, no es tan fácil como parece. Incluso el jugador que viene recuperándose de una lesión, ya está apto para volver a entrenar en Tarma.

“Jhair Soto estuvo en el Estadio Miguel Grau, y lo que tenemos como información es que ahora está en Tarma para unirse a ADT y entrenar. Estuvo lesionado como dos semanas, pero ya está recuperado”, comenzaron diciendo.

Jhair Soto en ADT (Foto: ADT).

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El problema que se tiene es económico. En Alianza proponen pagar el 80% del pase del jugador. Pero esto no le parece nada bien al cuadro tarmeño, por lo que han decidido hacer una contraoferta.

“Hemos indicado que había una negociación y en esa propuesta la novedad es que Alianza quiere el 80% del pase del jugador, pero ADT le hizo una contraoferta. Ahí quedó entrampada la negociación”, añadieron.

ADT pone ultimátum a Alianza Lima

Hay que recordar que el Torneo Clausura está en juego y en caso de usar al jugador, ya no puede participar con otro club esta temporada. Es por ello que en ADT quieren apurar a los ‘íntimos’ con la intensión de saber si lo venderán o lo usarán para el torneo.

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“ADT ya no va a esperar a Alianza Lima, esta semana es clave porque si Alianza no hace la respuesta a la contraoferta hasta el jueves 30 de julio, el jugador Jhair Soto va ser publicada por el elenco tarmeño”, se explicó.

Por lo tanto, en Alianza tienen que estar atentos para poder cerrar al jugador o se les terminará escapando como podría pasar con Pedro Gallese que no se sabe si volverá.

Datos Claves

Jhair Soto regresó a Tarma para entrenar con ADT tras superar su lesión.

regresó a Tarma para entrenar con ADT tras superar su lesión. 80% del pase busca comprar Alianza Lima, pero ADT respondió con una contraoferta.

busca comprar Alianza Lima, pero ADT respondió con una contraoferta. Jueves 30 de julio es el límite de ADT para que Alianza Lima responda.