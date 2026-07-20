Los tres refuerzos que tendrá Pablo Guede para Alianza Lima este Torneo Clausura 2026

El mercado de fichajes en Alianza Lima será potente. Conoce los jugadores que contratarán, para estar a la par, de lo pedido por Pablo Guede.

Alianza Lima no se relaja tras coronarse campeón del Torneo Apertura 2026 de la mano de Pablo Guede. El club blanquiazul busca el bicampeonato directo y tiene muy avanzadas las gestiones por tres refuerzos de peso para encarar el Clausura.

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Se trata de incorporaciones pensadas para elevar el techo competitivo del plantel victoria. A continuación, repasamos quiénes son estas opciones, de dónde vendrían y qué le aportarían al esquema táctico de Guede.

Pablo Guede estaría más tranquilo con los fichajes. (Foto: Paloma del Solar).

Pedro Gallese: la jerarquía para Alianza Lima

El posible retorno del ‘Pulpo’ tras su reciente paso por Deportivo Cali de Colombia es la gran bomba del mercado. El golero titular de la selección peruana está muy cerca de volver a Matute para adueñarse del arco.

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Gallese destaca por sus reflejos bajo los tres palos, su voz de mando para ordenar la defensa y una notable seguridad en el juego aéreo.

En la propuesta de Guede, su llegada garantiza una salida limpia desde el fondo con los pies. Aportará la jerarquía necesaria para sostener la valla invicta en los partidos más complejos de la recta final.

Nicolás Díaz: agresividad y perfil zurdo en la zaga

Para reforzar la zona defensiva del campeón, la directiva íntima tiene casi listo al chileno Nicolás Díaz. El zaguero llega tras su paso por la Liga MX (Tijuana y Mazatlán) y la selección de Chile.

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Díaz es un central zurdo caracterizado por su vehemencia en la marca y su gran visión para meter pases entre líneas. Además, su versatilidad le permite desempeñarse como lateral por la banda izquierda.

Su fichaje le dará a Guede variantes tácticas para alternar entre línea de 3 o de 4 defensores. Le entregará al equipo la velocidad e intensidad necesarias para sostener una zaga adelantada.

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Jhair Soto: frescura y recorrido por la banda

La tercera pieza que está a un paso de Matute es Jhair Soto, quien viene de ser una de las grandes figuras de ADT de Tarma en la Liga 1.

Soto es un lateral y carrilero con un despliegue físico notable que le permite hacer toda la banda durante los noventa minutos. Destaca por su balance entre la proyección ofensiva y la disciplina para regresar.

En el sistema de alta exigencia física de Guede, Soto encajaría a la perfección como carrilero. Su juventud y resistencia serán fundamentales para afrontar el desgaste de los partidos en la altura durante el Clausura.

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