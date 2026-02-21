Club histórico de Perú perdió demanda y FIFA lo obliga a pagar deuda a jugador extranjero

Juan Aurich de Chiclayo, uno de los equipos más históricos del fútbol peruano, fue notificado el día de hoy respecto a una demanda que realizó Nicolás Chávez por incumplimiento de pagos. El volante paraguayo, quien actualmente milita en CD Moquegua de la Liga 1, recibió la aprobación desde FIFA para que el equipo norteño pueda cumplir con las responsabilidades del pasado.

“El futbolista Nicolas Chávez demandó en FIFA al club Juan Aurich por incumplimiento de contrato (salarios). Resolución favorable al futbolista”; reveló recientemente Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo, y con lo cual también se pudieron conocer más detalles de la cantidad de dinero que recibirá el jugador por su estadía en el ‘Ciclón’ en los años 2022 y 2024.

Fuente: @mbeesellares

De acuerdo a los pagos que recibirá Nicolás Chávez por el tiempo de servicio vistiendo la camiseta de Juan Aurich, la resolución de FIFA indica que serán USD 10,578.05, además de que a dicho monto se le aplicará un 5% de interés anual separado de esta manera: USD 1,700 desde el 1 de abril de 2024, USD 3,100 desde el 1 de mayo de 2024, USD 3,100 desde el 1 de junio de 2024 y USD 2,678.05 desde el 17 de junio de 2024.

¿Qué sucederá si es que Juan Aurich no cumple con esta normativa de pago impuesta por FIFA? La resolución indica que la institución chiclayana no podrá inscribir nuevos jugadores si es que en los próximos 45 días no se realizan los abonos correspondientes a Nicolás Chávez. Ahora, si es que la deuda persiste pese a dicha sanción, el caso irá a la Comisión Disciplinaria del ente rector.

Fuente: FIFA.

El día que Juan Aurich hizo historia en el fútbol peruano

Si bien en la actualidad sabemos que Juan Aurich compite en la Liga 3 y que durante las últimas temporadas ha perdido bastante espacio en la élite del fútbol peruano, no podemos olvidar que hubo un momento en donde la institución hizo historia y consiguió su primer título nacional venciendo a Alianza Lima en la final del Descentralizado 2011 que se disputó en una llave de tres partidos.

El primer duelo jugado en la ciudad de Chiclayo el 8 de diciembre quedó 2-1 a favor a Alianza Lima. El segundo partido fue el 11 de diciembre y lo ganó Juan Aurich por 1-0 en Matute con gol de Ysrael Zúñiga. Finalmente, el encuentro definitivo se disputó en el Estadio Nacional el 14 de diciembre y fue 0-0 que luego terminó siendo a favor de los norteños por 3-1 en la tanda de penales.

