Mientras Carlos Zambrano sigue a la espera de llegar a un acuerdo con Alianza Lima tras quedar involucrado en la denuncia por agresión sexual que lo mantiene separado del plantel íntimo, el futuro del experimentado defensor peruano empieza a generar todo tipo de especulaciones en el mercado local.

Publicidad

Publicidad

En ese escenario, una opción que vuelve a tomar fuerza es Academia Cantolao, club donde Zambrano se formó y al que siempre ha estado emocionalmente ligado, pese a haber desarrollado casi toda su carrera en el extranjero y en los equipos más importantes del fútbol peruano.

De hecho, el propio Zambrano ya había dejado clara su postura en el 2023, cuando habló abiertamente sobre su deseo de cerrar su carrera en el ‘Delfín’. “Siempre soñé con retirarme en Cantolao, es algo que me falta. Le tengo un cariño muy especial”, declaró en aquel momento, palabras que hoy vuelven a cobrar total vigencia.

Con 36 años y tras haber pasado por clubes como Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Dinamo Kiev, Boca Juniors y Alianza Lima, la posibilidad de un regreso a Cantolao no suena descabellada, sobre todo si su salida definitiva del cuadro blanquiazul se concreta en las próximas horas.

Publicidad

Publicidad

Carlos Zambrano jugando en Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Zambrano jugaría en Segunda División

Además, Cantolao atraviesa un proceso de reconstrucción deportiva y apostar por un jugador con la jerarquía y experiencia de Zambrano podría significar un fuerte impacto mediático y deportivo, incluso más allá de su actual estado físico.

ver también Alianza Lima radical: Franco Navarro rompe el silencio sobre la salida de Sergio Peña a Turquía

Por ahora, todo depende de cómo se resuelva su situación contractual y legal con Alianza Lima, pero lo cierto es que el ‘Káiser’ ya dejó clara cuál sería la camiseta ideal para cerrar su carrera, en el club donde todo empezó.

Publicidad

Publicidad

Zambrano jugaría en Cantolao. (Foto: Producción Bolavip)

¿Cuántos años tiene Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano tiene 36 años, es peruano, todavía tiene contrato con Alianza Lima, pero está pronto a llegar a un acuerdo para terminar su vínculo tras un escándalo de agresión sexual.

¿Cuánto vale actualmente Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano vale actualmente 200 mil euros, a sus 36 años y según información oficial de Transfermarkt. Hay que recordar que su monto más elevado fue de 8 millones en el 2014, cuando tenía 25 años y jugaba para el Eintracht Frankfurt.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Carlos Zambrano evalúa retirarse en Academia Cantolao tras su posible salida de Alianza Lima.

El defensor de 36 años registra pasos por Schalke 04, Eintracht Frankfurt y Boca Juniors.

El futbolista enfrenta una denuncia por agresión sexual que lo mantiene separado del plantel íntimo.

Publicidad