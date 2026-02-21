Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Jorge Fossati confesó si dirigiría a un club de la Liga 1: “Tengo que decirte algo tajante…”

Jorge Fossati habló sobre la posibilidad de dirigir a otro equipo peruano y fue bastante tajante con su respuesta.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Jorge Fossati.
© GettyJorge Fossati.

Jorge Fossati hoy en día se encuentra sin trabajo, el entrenador uruguayo no continuó al mando de Universitario de Deportes. Esto debido a diferencia con la actual directiva, por lo que terminó saliendo del club. Ahora se encuentra sin trabajo, pero dejó en claro si es que volvería a dirigir en la Liga 1 en alguna oportunidad.

Publicidad

En el canal de Luis Trisano, TrisanoTV fue entrevistado el veterano entrenador. Habló de varios temas, pero fue consultado por una futuro vuelva al fútbol peruano. No obstante, para él veterano DT no hay posibilidad de regresar si no es a Universitario de Deportes. Pues no piensa dirigir otro equipo nacional por respeto a su pasado ‘crema’.

Jorge Fossati.
Jorge Fossati, exentrenador de Universitario (Foto: Liga 1).

Hoy, si tengo que decirte algo tajante respecto a tu pregunta, no, no trabajaría en otro club. Me parece, de mi parte, que por el respeto al hincha de Universitario y todo el cariño que nos han brindado, no iría. Que no se malentienda con otros casos que ya han pasado de un lado para el otro. Estoy hablando de mi caso personal. No me veo en otro club después haber estado y tenido esa experiencia de vida en Universitario, no me veo. Tal vez sería en un largo plazo… Yo no estoy para pensar en largos plazos”, fue la respuesta del entrenador.

Publicidad

De esta forma, no hay posibilidad alguna para que pueda tener una oportunidad de dirigir nuevamente en el Perú. Cerrándole las puertas a otros equipos nacionales que en algún momento estén dispuestos a contar con él en sus filas.

Jorge Fossati y su pasado en Universitario

Jorge Fossati ha sabido ganarse al hincha de Universitario de Deportes. Esto gracias a que fue el entrenador que consiguió dos títulos en dos etapas diferentes. En el año 2023 y 2025 logró alzar el título de campeón de la Liga 1. En el medio de eso dirigió a la Selección Peruana, en el cual no le terminó de ir nada bien a pesar de conocer el medio peruano.

Javier Rabanal fue autocrítico y explicó por qué Sporting Cristal le empató a Universitario

ver también

Javier Rabanal fue autocrítico y explicó por qué Sporting Cristal le empató a Universitario

En total fueron 74 partidos los que logró dirigir al mando del cuadro de Ate. 44 victorias, 17 empates y 13 derrotas fue lo que sumó su equipo. No obstante, en goles lograron marcar 112 tantos, recibiendo tan solo 50 en todo ese tiempo. Obteniendo un promedio de 2,01 puntos por partido.

Publicidad
Jorge Fossati ganador del premio a DT del Mes.

Hay que mencionar que Fossati fue importante en el cambio de formación de la ‘U’. Pasar a línea de tres fue algo que él impuso en el club. Lo cual terminó siendo la clave para que puedan hacerse fuertes. Ahora buscando el Tetracampeonato, siguen jugando con este sistema que tanto éxito les ha traído.

Datos Claves

  • Jorge Fossati rechazó dirigir a otros clubes peruanos por respeto a Universitario de Deportes.
  • El entrenador uruguayo obtuvo dos títulos de Liga 1 en los años 2023 y 2025.
  • Fossati dirigió 74 partidos en el club crema, sumando 44 victorias y 112 goles.
Publicidad
Bruno Castro
Bruno Castro
Lee también
Fue campeón en Chile con Coquimbo, ahora interesa como fichaje estrella en Universitario
Liga 1

Fue campeón en Chile con Coquimbo, ahora interesa como fichaje estrella en Universitario

El primer candidato para reemplazar a Fossati en Universitario
Liga 1

El primer candidato para reemplazar a Fossati en Universitario

Los dos clubes de México que amenazan con sacar a Jorge Fossati de Universitario
Universitario

Los dos clubes de México que amenazan con sacar a Jorge Fossati de Universitario

Gigante sudamericano busca sacar a Rodrigo Ureña de Universitario: "Están interesados"
Universitario

Gigante sudamericano busca sacar a Rodrigo Ureña de Universitario: "Están interesados"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo