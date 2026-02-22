Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo EN VIVO y GRATIS HOY por la semifinal del Río Open 2026 vía Disney+

Ignacio Buse selló su pase a semifinales del Río Open y debió esperar varias horas para conocer a su rival. Finalmente, en la madrugada brasileña, Alejandro Tabilo (68° ATP) avanzó tras derrotar a Thiago Agustín Tirante (92°) por 7-6, 6-7 y 6-1.

El historial reciente favorece al chileno, que ganó los dos duelos previos: en el Challenger de Brasilia y en la Copa Davis, ambos con remontada incluida.