Ignacio Buse vs Alejandro Tabilo EN VIVO y GRATIS HOY por la semifinal del Río Open 2026 vía Disney+

¡LLEGÓ EL DÍA! Ignacio Buse intentará continuar escribiendo su propia historia cuando se mida ante Alejandro Tabilo en las semifinales del Río Open. El peruano llega con gran confianza luego de superar a Matteo Berrettini. Por su parte, el chileno aseguró su lugar entre los cuatro mejores tras vencer en tres sets a Thiago Tirante. La emisión del partido estará a cargo de ESPN en toda Latinoamérica, y también estará disponible vía streaming en la plataforma Disney+.
Ambos tenistas buscarán clasificar a la final del importante certamen internacional. Conoce todos los detalles.
Segundo set: Buse no parece estar bien
Alejandro Tabilo amplía su ventaja y ahora supera a Buse 5-3. Momento complicado para el peruano.
Segundo set: ¡Vuelve a caer Buse!
El chileno, visiblemente mejor en lo físico, logra sacar ventaja (4-3).
Segundo set: Marcador igualado
Tabilo busca cerrar el partido y su pase a la final. Segundo set igualado 3-3.
Segundo set: ¡Grandes acciones de Ignacio Buse!
El tenista nacional volvió a entrar en juego y nuevamente se pone adelante en el marcador (3-2).
Segundo set: Muchos errores no forzados de Buse
Al peruano no se le ve del todo cómodo por el calor. Alejandro Tabilo iguala acciones (2-2).
Segundo set: Buse vuelve a ponerse arriba en el set
Ignacio Buse quiere llevarse el set y forzar un extra game. El peruano supera, nuevamente, al chileno (2-1).
Segundo set: Tabilo iguala el marcador
El chileno no se quiere quedar atrás e igual rápidamente el set (1-1).
Segundo set: ¡Buen inicio de Buse!
Pese al cansancio y al calor, el peruano empieza con el pie derecho y lo gana 1-0.
¡Inició el segundo set!
Ignacio Buse se recupera y ya disputa el segundo set ante Alejandro Tabilo.
Ignacio Buse recibe atención médica
El tenista peruano es atendido por los médicos, ya que al parecer podría sufrir un golpe de calor.
Primer set: ¡Alejandro Tabilo se queda con el primer set!
Alejandro Tabilo cerró de gran manera el primer set (6-3) y por ahora, se impone a Ignacio Buse.
Primer set: ¡Buse vuelve al ruedo!
Tras superar una serie de errores, el tenista nacional se pone a dos de su rival (5-3).
Primer set: Buse sigue sin encontrar respuestas
Entre tiros precisos y fallos no forzados de Ignacio Buse, Alejandro Tabilo logra ampliar su ventaja a 5-2.
Primer set: Tabilo amplía su ventaja en el marcador
Buse no pudo igualar el marcador y Tabilo amplió su ventaja (4-2). Mucho calor en Río.
Primer set: Buse no la pasa bien
Una serie de errores no forzados hacen que el peruano no pueda sumar puntos y se vea superado por el chileno.
Primer set: ¡Tabilo nuevamente arriba!
Alejandro Tabilo se impuso con potencia en el quinto juego y pasó al frente 3-2 sobre Ignacio Buse.
Primer set: El chileno igual acciones
Nuevamente se igualan las acciones en Río. (2-2).
Primer set: Buse continúa arriba en el marcador
Excelente reacción de Ignacio Buse, que le permite adelantarse 2-1 frente a Alejandro Tabilo.
Primer set: ¡Se recupera Ignacio Buse!
El tenista peruano reaccionó a tiempo y logró emparejar el marcador ante el chileno: 1-1.
Primer set: Buen inicio de Alejandro Tabilo
Alejandro Tabilo fue el encargado de abrir el partido al servicio y arrancó con buenas sensaciones, conectando tres sólidos golpes en el inicio.
¡Inició el partido!
Ignacio Buse ya se enfrenta a Alejandro Tabilo por la semifinal del Río Open 2026.
Ignacio Buse hace su ingreso al campo
El tenista peruano ya está en el campo de juego.
Gran presencia de público en las tribunas
Se espera la salida de ambos tenistas para dar inicio al tan esperado encuentro.
Por ahora, confirmada la jornada de hoy
¿Cómo llega Alejandro Tabilo?
¿Cómo llega Ignacio Buse?
Ignacio Buse (91° del mundo) sigue firme en el Río Open tras vencer en cuartos de final a Matteo Berrettini (57° ATP) en un duelo marcado por la lluvia y constantes interrupciones en la Estadio Guga Kuerten. Pese a las pausas, el peruano se impuso por 6-3, 2-6 y 6-3.
Con este triunfo, Buse alcanza su segunda semifinal ATP —tras Swiss Open Gstaad— y hace historia al convertirse en el primer peruano en llegar a una semifinal de un ATP 500. Además, asegurará el puesto 66 del ranking mundial la próxima semana, confirmando su ascenso en el circuito.
¿Dónde ver a Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo?
La cobertura del encuentro estará a cargo de la cadena internacional ESPN para toda Latinoamérica, y también podrá verse en su formato digital a través del servicio de suscripción Disney+ en su plan Premium. Por su parte, Bolavip Perú contará con el minuto a minuto.
¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo?
La emoción va en aumento en la Quadra Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro ante el esperado duelo entre Ignacio Buse y Alejandro Tabilo. El duelo, válido por las semifinales del Río Open, finalmente se disputará la mañana de este domingo luego de que tuviera que reprogramarse por mal tiempo.
El inicio del partido está previsto para las 09:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Venezuela y Bolivia, así como en Miami (EE. UU.), el encuentro comenzará aproximadamente a las 10:00 horas. Finalmente, los fanáticos en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán seguir el partido desde las 11:00 horas según la hora local en esos países.
¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Ignacio Buse y Alejandro Tabilo!
Hoy, domingo 22 de febrero, a partir de las 09:00 horas de Perú, Ignacio Buse y Alejandro Tabilo se enfrentarán por un lugar en la final del ATP 500 de Río de Janeiro. Sigue el minuto a minuto aquí.