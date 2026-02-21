La paciencia se agotó en Matute. Los hinchas de Alianza Lima estallaron en redes sociales tras el discreto rendimiento mostrado ante Sport Boys por la fecha cuatro del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú.

Pese al triunfo por la mínima, un sector importante de la hinchada consideró que el atacante Gaspar Gentile no mostró ninguna mejoría en su juego y volvió a quedar en deuda frente al arco. La falta de eficacia y de peso ofensivo encendió rápidamente la crítica digital, que se volvió tendencia entre los seguidores blanquiazules.

Entre los comentarios más duros se leen frases como: “No puedo entender cómo Gentile puede ser jugador de Alianza. Qué malo frente al arco que es”. Otro hincha fue aún más tajante: “No es exageración cuando digo que Gentile es el peor jugador que he visto jugar para Alianza en toda mi vida, es impresionante”.

La molestia no se detuvo allí. Parte de la afición también apuntó contra el técnico Pablo Guede, cuestionando el funcionamiento colectivo del equipo. “Saquen a Guede por favor, este equipo cada vez juega peor y si pueden traigan un extremo, el nivel de Gentile es lamentable”, escribió otro usuario, reflejando el clima caliente que se vive tras el partido.

Críticas hacia Gaspar Gentile por parte de hinchas de Alianza Lima. (Foto: X)

Gentile el más cuestionado en el Alianza vs. Boys

Puertas adentro, el cuerpo técnico de Pablo Guede mantiene la calma y considera que el delantero Gaspar Gentile aún puede aportar en el esquema ofensivo. Sin embargo, la presión externa empieza a crecer y cada actuación del argentino será observada con lupa en las próximas jornadas del Apertura.

El mensaje de la tribuna es claro: el triunfo no alcanza si el rendimiento no convence. En Alianza Lima ya hay un foco de tensión instalado y Gaspar Gentile quedó en el centro de la tormenta, con la exigencia al máximo para revertir la imagen en los siguientes partidos.

¿Cuántos años tiene Gaspar Gentile?

Gaspar Gentile tiene actualmente 31 años pues nació el 16 de febrero de 1995. Juega de delantero, es argentino y defiende la camiseta de Alianza Lima.

¿Hasta cuándo Gaspar Gentile tiene contrato con Alianza Lima?

Gaspar Gentile tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2027. Hay que recordar que llegó a tienda íntima en junio del 2025, proveniente de Cienciano.

Datos claves

Alianza Lima venció por la mínima a Sport Boys en la fecha cuatro del Apertura.

El delantero Gaspar Gentile fue tendencia por su falta de eficacia frente al arco rival.

Hinchas exigieron la salida del técnico Pablo Guede pese a obtener la victoria.

