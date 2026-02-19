Alianza Lima piensa en el regreso de Pablo Bengoechea para sustituir a Pablo Guede como entrenador

El ambiente en el Club Alianza Lima está en su punto más crítico tras los recientes tropiezos en la Liga 1 2026. La directiva blanquiazul ya no tendría la misma confianza en el proyecto de Pablo Guede, cuya salida parece inminente debido a la falta de resultados y el desgaste con el plantel.

Pablo Bengoechea regresaría a Alianza Lima

Ante este panorama, el nombre de Pablo Javier Bengoechea ha vuelto a sonar con una fuerza inusitada en los pasillos de Matute. Según reveló el periodista Coki Gonzáles en su programa de YouTube, “Están Pasando Cosas”, el estratega uruguayo es el candidato principal para tomar las riendas del equipo.

Durante su transmisión, Gonzáles no solo soltó la primicia, sino que incluso utilizó la emblemática canción dedicada al “Profesor” para acompañar la noticia. Este gesto simbólico refuerza la teoría de que los altos mandos íntimos ya habrían tenido un acercamiento formal con el técnico charrúa.

La intención de la directiva principal sería realizar el cambio de mando de forma inmediata, buscando un perfil que conozca el ADN del club. Bengoechea es visto como el “bombero” ideal para apagar los incendios internos y restaurar la disciplina dentro del vestuario aliancista.

Pablo Bengoechea sería el elegido en Alianza Lima. (Foto: X).

¿Pablo Bengoechea regresaría a Matute?

Sin embargo, el movimiento no es sencillo, ya que el uruguayo asumió recientemente un compromiso con Comerciantes FC en la Liga 2. A pesar de esto, la urgencia de Alianza Lima por salvar la temporada 2026 obligaría a negociar una salida rápida para que el profesor regrese a la Victoria.

Pablo Guede, por su parte, se encontraría en una situación insostenible tras la dolorosa eliminación internacional frente a 2 de Mayo. La presión mediática y de la hinchada ha llegado a un límite que la administración de Franco Navarro ya no puede ignorar por más tiempo.

Hinchas de Alianza Lima ilusionados

El retorno de Bengoechea divide opiniones en la prensa deportiva, pero su historial de éxito en el fútbol peruano es su mejor carta de presentación. Para muchos, es el único capaz de gestionar las crisis anímicas que hoy arrastran a los jugadores referentes del equipo.

Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial o se filtren más detalles sobre la rescisión de contrato de Guede. El mundo blanquiazul permanece a la expectativa de ver nuevamente al hombre que les devolvió la gloria en 2017 sentado en el banco de suplentes.

Pablo Bengoechea viviría una nueva etapa en Alianza Lima. (Foto: X).

