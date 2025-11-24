Pablo Bengoechea dejó inesperado mensaje sobre volver a Alianza Lima: “Ahora, está muy…”

Alianza Lima no ha tenido la mejor de las temporadas, si bien a nivel internacional ganó un gran prestigio. En el ámbito local ha dejado mucho que desear. Por eso la continuidad de Néstor Gorosito es algo que se pone en tela de juicio. Más aun sabiendo que se viene un Play Off en el que podrían quedar como Perú 3 o 4 pensando en la Copa Libertadores.

Ante esta situación, en RPP hablaron con el entrenador Pablo Bengoechea de varios temas. Uno de ellos no podía ser otro que su vuelta a Alianza, club con el que logró salir campeón en el año 2017. Pero su respuesta fue algo inesperado, pues dejó entrever que todo dependerá de lo que decida el club. Dejando las puertas abiertas para hablar en un futuro cercano si no se dan las cosas bien con el argentino.

Pablo Bengoechea, entrenador uruguayo (Foto: DENGANCHE)

“Estoy agradecido por los años que tuve en Alianza. Nunca depende de uno volver, siempre de las instituciones. Ahora, está muy bien dirigido, pero no sé lo que pasará en el futuro“, fue lo que contestó el uruguayo al programa Fútbol Como Cancha.

Eso sí, al encontrarse libre, no tendría problemas de dirigir a otro equipo en la Liga 1. Así probablemente el uruguayo de 60 años pueda tener alguna oportunidad para el próximo año en algún club. Eso sí, no piensa ir nunca a Universitario según sus propias palabras.

“No tengo ningún problema en dirigir a otro equipo en Perú. Siempre dije que, por agradecimiento a Alianza, sería imposible ir al clásico rival, pero no tendría problemas en otro club”, explicó.

Las etapas de Pablo Bengoechea en Alianza Lima

Bengoechea tuvo dos etapas con el buzo de Alianza Lima. La primera fue de enero del 2017 hasta diciembre del 2018. Consiguiendo en esta dos títulos nacionales. El primero fue la Liga 1 del año 2017 y luego la desaparecida Super Copa Movistar 2018 en la que venció a Sport Boys en la gran final.

En su primera etapa con Alianza Lima llegó a dirigir hasta un total de 101 partidos, logrando 49 victorias, 22 empates y 30 derrotas. Mientras que en su segundo paso por Matute llegó a disputar 34 juegos, 16 triunfos, 9 empates y 9 derrotas.

