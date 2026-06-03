Alianza Lima sufre un revés legal, en las últimas horas. Correspondiente a una demanda puesta por bicampeón nacional, tras haberlo despedido.

El Poder Judicial del Perú emitió un fallo histórico en primera instancia contra el club Alianza Lima. La justicia civil declaró fundada la demanda impuesta por el director técnico Guillermo “Chicho” Salas por desnaturalización de contrato.

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El estratega, quien logró el bicampeonato nacional con la institución íntima, recibirá una indemnización millonaria tras su salida del equipo en 2023. Este revés legal representa un duro golpe financiero y administrativo para la directiva de La Victoria.

El desglose de la millonaria cifra que exige la justicia

La resolución judicial ordena a Alianza Lima pagar una suma total que ronda los 1.5 millones de soles a favor de Salas. El monto se divide en diversos conceptos laborales pendientes que el club deberá abonar al entrenador peruano.

S/ 973,000 y US$ 5,048: Por conceptos de gratificaciones legales y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

S/ 506,000: Correspondientes a la indemnización fijada por despido arbitrario.

S/ 10,000: Destinados a cubrir el pago por daños y perjuicios ocasionados al director técnico.

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Alianza Lima apelará el fallo en segunda instancia

A pesar de la contundencia de la sentencia, la batalla legal entre el club íntimo y el director técnico nacional continuará. Según informó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, la directiva blanquiazul apelará formalmente la resolución actual.

“Alianza Lima apelará la resolución con el objetivo de que se revoque la obligación de pago, mientras que la defensa de Guillermo Salas buscará que se mantenga el fallo”, detalló el comunicador.

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En las oficinas de Matute existe optimismo y plena confianza en revertir la situación laboral en la segunda instancia judicial. Asimismo, la institución victoriana no descarta presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema si el proceso lo amerita.

Alianza Lima deberá pagarle a Chicho Salas. (Foto: X).

DATOS CLAVE

Guillermo “Chicho” Salas ganó una demanda por desnaturalización de contrato contra Alianza Lima.

1.5 millones de soles es la suma total ordenada a favor del entrenador peruano.

Alianza Lima apelará la resolución en segunda instancia para revocar la obligación económica.