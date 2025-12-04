Es tendencia:
Alianza Lima prepara una gira histórica: Se revelan los primeros rivales de jerarquía para el 2026

Alianza Lima ya está pensando en hacer maletas para enero del 2026 pues viajará a Uruguay para enfrentar a clubes de Argentina y Chile.

Por Aldo Cadillo

Kevin Quevedo en Alianza Lima.
Kevin Quevedo en Alianza Lima.

Alianza Lima sorprendió a todos al anunciar oficialmente que realizará una gira internacional en Uruguay para inicios del 2026, una decisión que marca un cambio total en su preparación deportiva. El club quiere elevar su nivel competitivo desde la pretemporada y por eso pactó amistosos ante rivales de peso continental.

Según el periodista Kevin Pacheco, la institución íntima disputará partidos ante clubes de jerarquía: “Alianza realizará parte de su pretemporada en Uruguay. El club blanquiazul disputará la Serie Río de La Plata en enero del 2026. Independiente, San Lorenzo, Peñarol, Cerro Porteño y Colo Colo”.

La directiva, en trabajo con el técnico Néstor Gorosito, tomó esta decisión con un objetivo claro: evitar las improvisaciones y los suaves trabajos de pretemporadas pasadas. Los íntimos quieren construir un equipo más sólido desde lo físico, táctico y mental, y para eso apuntan a enfrentar a rivales que los obliguen a elevar su ritmo desde el primer minuto.

Además, esta gira permitirá al comando técnico evaluar a fondo a los refuerzos 2026 y detectar rápidamente qué jugadores están a la altura del proyecto. La presión será inmediata, pues no habrá margen para esconder rendimientos.

Alianza festejando el gol de Barcos ante Cristal. (Foto: Alianza Lima)

Alianza Lima tendrá gira en Uruguay en el 2026

Alianza Lima busca recuperar algo que perdió en los últimos años: prestigio internacional. Para ello realizará una gira en Uruguay en enero del 2026 y jugará ante Independiente, San Lorenzo, Peñarol, Cerro Porteño y Colo Colo.

Medirse con clubes históricos del continente es una apuesta fuerte y, al mismo tiempo, una señal. En La Victoria quieren un 2026 sin excusas, con un plantel que llegue a los torneos locales y a la Copa Libertadores preparado para competir sin complejos.

El plantel de Alianza entrenando. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué jugadores se van de Alianza Lima?

Alianza Lima no contará con Ángelo Campos, Ricardo Lagos, Hernán Barcos, Guillermo Enrique, Alan Cantero y Pablo Ceppelini.

¿A qué clubes enfrentará Alianza Lima en su gira del 2026?

Alianza Lima confirmó que estará en la Serie Río de la Plata 2026 y enfrentará a rivales como Independiente, San Lorenzo, Peñarol, Cerro Porteño y Colo Colo.

Datos claves

  • Alianza Lima realizará una gira internacional en Uruguay a inicios de enero del 2026.
  • El equipo disputará la Serie Río de La Plata como parte de su pretemporada en 2026.
  • Independiente, San Lorenzo, Peñarol, Cerro Porteño y Colo Colo serán sus rivales en la gira.
Aldo Cadillo
