Fossati acusó a Universitario y reveló falta de pagos: “Se han dicho muchas porquerías”

El 'Nonno' habló sobre su salida de Universitario, acusó falta de pagos y dejó en claro que él no quería terminar el vínculo.

Por Aldo Cadillo

Jorge Fossati en Universitario.
© Producción Bolavip.Jorge Fossati en Universitario.

Jorge Fossati volvió a sacudir el fútbol peruano con declaraciones explosivas contra Universitario, club con el que fue campeón, pero con el que hoy mantiene una relación claramente deteriorada. El experimentado entrenador uruguayo no se guardó nada y reveló públicamente que la institución aún le debe dinero.

En una entrevista con Radio Ovación, Fossati fue directo al punto y dejó frases contundentes: “Las deudas que tenían con nosotros no terminan de arreglarse con la forma de pago”, sin rodeos el técnico dejó en claro que el conflicto sigue abierto.

Pero el reclamo no se quedó solo en lo financiero. Fossati también desmintió versiones que, según él, buscaron instalar una narrativa negativa sobre su paso por el club. “Se ha dicho que pedí no entrenar en Campomar, que pedí chárter para vuelos nacionales e internacionales; se han dicho muchas porquerías”, lanzó, visiblemente molesto por lo que considera ataques injustificados.

Estas palabras reabren un debate incómodo para Universitario en un momento sensible, donde el club intenta proyectar orden institucional y estabilidad deportiva. Que un exentrenador campeón exponga públicamente deudas y conflictos internos golpea fuerte, sobre todo cuando la dirigencia ha optado por el silencio ante estas acusaciones.

Fossati dirigiendo a Universitario. (Foto: Liga 1)

Fossati dice que Universitario le debe dinero

Jorge Fossati denunció públicamente a Universitario y reveló que el club le debe un dinero y que todavía no se ha programado el pago del mismo. Además, también cuestionó la llegada de un nuevo entrenador, sin antes haber arreglado todos los temas de su salida.

Fossati no se calló nada y le dejó un fuerte mensaje final a Universitario: “Solo les pido…”

Por ahora, Fossati dejó claro que no busca confrontación mediática, pero sí que se respete lo acordado. El balón está en la cancha de Universitario, que deberá responder si quiere evitar que este conflicto escale aún más.

Así anunció Universitario la salida de Fossati. (Foto: Universitario)

¿A qué club dirigirá Jorge Fossati?

Jorge Fossati se fue de Universitario, pero todavía no se sabe a qué club dirigirá en el 2026. Lo más probable es que vaya a algún club de México o de Uruguay.

¿Cuánto dinero gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según la última versión oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

Datos claves

  • Jorge Fossati denunció que Universitario aún mantiene una deuda económica pendiente.
  • El entrenador cuestionó la contratación de su sucesor sin resolver los términos de su salida.
  • Fossati desmintió haber exigido vuelos chárter o no entrenar en la sede de Campomar.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
