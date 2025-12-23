Firmó con Alianza Lima, pero Eryc Castillo ya piensa en un nuevo equipo: “Solo hay que coordinarlo”

Eryc Castillo posiblemente fue uno de los mejores fichajes de Alianza Lima este año 2025. El ecuatoriano desde el comienzo rindió muy bien y a punta de goles se ganó el corazón del hincha. Lo que le sirvió para renovar su contrato con los ‘Blanquiazules’. Aunque se conoció ahora último el equipo en el que le gustaría jugar.

Publicidad

Publicidad

En conversación con ‘El Canal del Fútbol’ de Ecuador, el extremo fue consultado sobre si volvería a Barcelona SC, dejando en claro que estaría encantado. Respondiendo de forma inmediata: “Siempre está latente, solo hay que coordinarlo”.

Eso sí, el extremo también dejó en claro que por el momento está enfocado en el cuadro de La Victoria. “Por ahora mi responsabilidad es Alianza, estoy concentrado en eso”. Pero agregó que en el futuro si piensa volver al fútbol ecuatoriano: “Si en un futuro se da la posibilidad de volver al fútbol ecuatoriano, bienvenido sea”, sentenció.

Entrevista a Eryc Castillo:

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Hasta cuándo firmó Eryc Castillo con Alianza Lima?

La popular ‘Culebra’ logró una extensión de contrato por los próximos 3 años. Es decir que jugará en el cuadro ‘Blanquiazul’ hasta finales del 2028. Con 30 años en este momento, es un jugador que puede llegar a ser vendido a un buen precio si consigue mantener su nivel.

ver también A pesar de que tiene todo cerrado con FC Cajamarca: equipo grande sueña con Hernán Barcos

Justo en la misma entrevista, habló sobre su nivel este año, así como lo que espera para el siguiente año ahora que logró mantenerse en el cuadro ‘íntimo’.

“Fue un 2025 muy productivo en los personal, en lo grupal no tanto como queríamos, pero hicimos las cosas bien. Hubo ofertas, pero estoy agradecido con el lugar donde estoy, se dio la oportunidad de renovar, por un tiempo largo… Empezar un 2026 con el pie derecho”, explicó el atacante ecuatoriano.

Publicidad

Publicidad

Eryc Castillo en Alianza Lima (Foto: Getty).

Los números de Eryc Castillo en Alianza Lima

Este año, Eryc Castillo fue muy importante en el esquema de Néstor Gorosito, en donde llegó a disputar la mayor cantidad de partidos. Siendo uno de los jugadores que menos descansó, solo algunos juegos no fue convocado para mantenerlo fresco pensando en los partidos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Si hablamos de sus números, pues vemos que consiguió disputar un total de 45 partidos en total, marcando la suma de 12 goles, mientras que en asistencias fueron 7 las que brindó. Todo esto lo consiguió en un total de 3702 minutos.

Publicidad

Publicidad

Datos extras