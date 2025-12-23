Para romper el mercado: El importante extremo argentino que podría llegar a Alianza Lima

En Alianza Lima quieren tener el mejor plantel para afrontar la temporada 2026. Por esa razón siguen buscando jugadores para reforzar el equipo. En este caso, se ha conocido que hay un jugador de nacionalidad argentina que está en la mira de los ‘Blanquiazules’. Por lo menos así se ha visto pues ha comenzado a seguir a Franco Navarro Jr. en sus redes sociales.

Se trata del extremo Francisco Pizzini de Vélez Sarsfield. Según el creador de contenido Walo, en los últimos días se ha preguntado por este jugador. El cual está en evaluación junto a Javier Méndez y Fernando Díaz. Pues en este caso, solo podría llegar uno debido a los cupos de extranjeros que tiene el club ahora mismo.

Francisco Pizzini opción en Alianza Lima (Foto: X Walo).

En estos momentos, Alianza Lima tiene a 4 extranjeros en su plantel: Guillermo Viscarra, Fernando Gaibor, Alan Cantero y Eryc Castillo. Eso sí, el extremo argentino todavía no ha confirmado que se quedará, pero se espera que se renueve su cesión. Mientras tanto, Federico Girotti es el otro que está cerca de llegar, así que solo quedaría un cupo para un jugador nacido fuera del país.

Ahora, no puede descartarse que este fichaje pueda ser pensado en reemplazar a Alan Cantero. Como todavía no hay nada firmado para quedarse, es posible que ya le estén buscando un reemplazo y en este caso podría ser Pizzini la opción que está viendo el club.

¿Quién es Francisco Pizzini?

Federico Pizzini es un jugador de Vélez Sarsfield que nació en Bahía Blanca y hoy tiene 32 años de edad. Juega por lo general como extremo por la derecha, pero de vez en cuando lo ha hecho por el carril izquierdo. Actualmente tiene contrato con el ‘Fortín’ hasta finales del 2027, por lo que su llegada sería una cesión o compra de pase.

Si hablamos de su temporada este 2025, pues no ha sido una de las mejores. Ha terminado siendo un futbolista con muchos altibajos, siendo titular y suplente. En total podemos destacar la aparición en 34 partidos, anotó 2 goles y dio 1 asistencia en 1770 minutos en cancha.

Francisco Pizzini en la Liga Argentina (Foto: Getty).

Según la web especializada en el mercado de fichajes Transfermarkt tiene un valor de 1,5 millones de euros. Si tenemos en cuenta esta cifra, es lo que debería pagar el cuadro ‘Blanquiazul’ si lo quiere fichar. Pero solo sirve como referencia, no termina siendo lo que pide el elenco de Vélez por él.

