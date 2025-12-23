Daniel ‘Soncora’ sacude la UFC y pide batalla contra Rob Font: “Hoy mismo pelearía contra él”

Daniel ‘Soncora’ Marcos cerró el año como se cierran las buenas peleas: con la mano en alto y la mirada puesta en el siguiente reto. Tras vencer a Miles Johns, el peruano no solo sumó una victoria clave en el peso gallo de la UFC, sino que confirmó que su camino va en ascenso: “Fue un triunfo importante y como siempre lo digo: soy un peleador completo, muy peligroso en todas las áreas y este triunfo es el inicio de cosas grandes que están por venir”, dijo, con la serenidad de quien sabe que el trabajo ya está hecho, en declaración exclusiva para Bolavip.

Entre luces, jaula y el clamor del público por verlo más de cerca, Daniel ‘Soncora’ Marcos llegó al Coliseo de Gallos El Rosedal de Surco y atendió a Bolavip. Invitado especial por la marca deportiva Uppercut, no es casualidad que justo en el Coliseo de Gallos el mejor peruano actualmente en la UFC busque sacudir la categoría del peso gallo. Ahí, ‘Soncora’ no esquivó preguntas ni nombres. Como en el centro del octágono, miró al frente y lanzó el desafío sin rodeos: “Hoy mismo pelearía con Rob Font. Quiero pelear con él, hay que firmar el contrato y quiero hacerlo”. Font, actual número 12 del ranking, aparece en su radar como el trampolín que necesita para ingresar al ranking.

El cierre de año para Daniel ‘Soncora’ Marcos no es descanso: es preparación. Es ese momento en el que el luchador visualiza la siguiente guerra. “Quiero el Top 15 en la división peso gallo lo más pronto posible, el otro año. Mi gran sueño es traer la UFC al Perú, eso es lo que tengo en mente sí o sí”, confesó. No suena a deseo lanzado al aire, sino a promesa trabajada round a round.

Y cuando la conversación giró hacia el país, ‘Soncora’ habló con la misma convicción con la que pelea. Para él, el Perú no está lejos de albergar una función de la empresa más grande del mundo. “Para albergar una UFC solo falta tiempo, nada más. Peleadores tenemos, un país rico y solo es tiempo”. Como en toda carrera seria, el talento ya está. Falta que el reloj avance. Y Daniel Marcos parece dispuesto a empujarlo a golpes de victorias.

Daniel ‘Soncora’ vs. Rob Font

El peruano Daniel ‘Soncora’ Marcos pidió pelear contra Rob Font, actual puesto 12 de la división peso gallo en UFC. La lucha aparece como una gran oportunidad para el nacido en San Miguel e hincha de Universitario.

Un triunfo sobre Rob Font colocaría a Daniel ‘Soncora’ Marcos como el primer peruano en la historia en entrar en el Top 15 del ranking de UFC. Adueñándose del puesto 12, el talentoso peleador estaría más cerca del título, un sueño que persiguen los luchadores peruanos desde hace bastantes años.

¿Cuándo vuelve a pelear Daniel ‘Soncora’?

La última pelea de Daniel ‘Soncora’ Marcos fue en noviembre del 2025, por lo que se estima que no volverá a pelear hasta mediados de marzo, aproximadamente. Lo más probable es que sea ante Rob Font, actual peso 12 del ranking peso gallo de la UFC.

¿Cuál es el récord de Daniel ‘Soncora’?

Daniel ‘Soncora’ Marcos tiene 32 años, pelea en el peso gallo de la UFC y actualmente ostenta un registro de 18 victorias, 8 nocauts y 1 sumisión. Además, tiene una derrota ante Montel Jackson por decisión unánime en mayo del 2025.

