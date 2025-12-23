Universitario vuelve a sacudir la Liga 1 con dos anuncios oficiales que marcan el inicio de una nueva etapa. El club crema confirmó la presentación de Javier Rabanal como nuevo director técnico y, en el mismo golpe mediático, anunció la renovación de Matías Di Benedetto, una señal clara de continuidad y ambición.

La llegada de Javier Rabanal abre un nuevo capítulo en Ate, con el reto inmediato de sostener la competitividad del equipo. La expectativa es alta, no solo por lo que representa asumir el banquillo de uno de los clubes más exigente del Perú, sino por el contexto: Universitario necesita resultados inmediatos a nivel internacional.

En paralelo, la dirigencia aseguró la permanencia de uno de sus referentes defensivos. “Un tricampeón se queda en casa. Matías Di Benedetto extendió su vínculo con el único grande del Perú hasta 2027”, fue el mensaje oficial del club que busca reforzar el sentido de pertenencia y liderazgo.

Con Rabanal al mando y Di Benedetto asegurado por dos temporadas más, Universitario envía un mensaje directo a sus rivales: hay proyecto, hay base y hay decisión. Ahora, la presión pasa del anuncio a la cancha, donde este nuevo ciclo deberá demostrar que las palabras se transforman en resultados.

Universitario anunicó la renovación de Di Benedetto. (Foto: Universitario)

Los números de Matías Di Benedetto con Universitario en el 2025

Solo en la temporada 2025 de la Liga 1, Matías Di Benedetto jugó 30 partidos como titular de un total de 31. A lo largo de estos encuentros anotó 2 goles y recibió una puntuación de 7.13 por parte de Sofascore.

El defensor argentino ha sido pieza clave en los títulos recientes y su continuidad refuerza la columna vertebral del equipo, especialmente en un momento donde la llegada de nuevos refuerzos había abierto el debate sobre su futuro en el once titular.

Di Benedetto campeón con Universitario. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo renovó Matías Di Benedetto con Universitario?

Matías Di Benedetto renovó con Universitario hasta diciembre del 2027. Hay que mencionar que el defensor argentino llegó en enero del 2023, por lo que si cumple todo su contrato estará 5 temporadas con los cremas.

¿Cuánto dinero gana Matías Di Benedetto?

Matías Di Benedetto gana 25 mil dólares mensuales en Universitario, según la última información de Salary Sport. Así pues, el defensor argentino se lleva 300 mil dólares.

Datos claves

Javier Rabanal fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de Universitario.

El defensa Matías Di Benedetto renovó su contrato con el club hasta el año 2027.

Di Benedetto fue titular en 30 partidos de 31 durante la temporada 2025.

