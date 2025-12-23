Sporting Cristal sacude la Liga 1 con un fichaje que nadie esperaba y que rápidamente da la vuelta al continente. El club celeste hizo oficial la llegada de Cristiano da Silva Leite, conocido como Cris Silva, lateral izquierdo brasileño con pasado europeo y un antecedente que impresiona: le ganó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la Champions League.

Cris Silva no es un nombre cualquiera. El defensor fue protagonista el 28 de septiembre de 2021, cuando su equipo derrotó 2-1 al Real Madrid en el Bernabéu por Champions League. Ese partido lo puso en el radar internacional y hoy Sporting Cristal lo trae a la Liga 1 como una apuesta de jerarquía y experiencia al más alto nivel.

La llegada del lateral brasileño responde a una necesidad clara del equipo rimense: fortalecer una banda izquierda que había generado dudas en la última temporada con Nicolás Pasquini. Con recorrido, intensidad y conocimiento táctico, Cris Silva aparece como un jugador capaz de marcar diferencias inmediatas, tanto en defensa como en proyección ofensiva.

Este fichaje también envía un mensaje directo a los rivales. Sporting Cristal no solo piensa en el torneo local, sino que apunta a competir con otra jerarquía en la Copa Libertadores. Incorporar a un futbolista con experiencia en Champions League eleva el estándar del plantel y obliga a replantear el favoritismo en la Liga 1.

Cristiano da Silva Leite marcando a Federico Valverde. (Foto: Getty Images)

Cristal fichó a Cristiano, lateral izquierdo con pasado en Champions

Sporting Cristal anunció un principio de acuerdo con Cristiano da Silva Leite, experimentado lateral izquierdo brasileño con pasado en Europa y partidos en Champions League, incluso ganándole al Real Madrid por 2-1 en el mismo Santiago Bernabéu.

Ahora, la expectativa está puesta en su rendimiento dentro del campo. El currículum impresiona y el antecedente ante el Real Madrid pesa, pero el desafío será trasladar esa experiencia al fútbol peruano. Si Cris Silva logra imponer su nivel, Sporting Cristal no solo habrá dado un golpe mediático, sino uno decisivo en la lucha por el título.

Cristiano da Silva Leite siendo elegido el jugador del partido por la Champions League. (Foto: Champions League)

¿Qué edad tiene Cristiano Da Silva?

Cristiano Da Silva tiene 32 años, es lateral izquierdo y nació en Brasil. Además ha jugado en clubes como el Sheriff Tiraspol de Moldavia, Fluminense de Brasil y su último club fue Operario PR de la Segunda División de Brasil.

¿Cuánto vale actualmente Cristiano Da Silva?

Cristiano Da Silva vale actualmente 250 mil euros, según el último reporte de Transfermarkt. Pero en su mejor momento llegó a costar 2 millones de euros allá por el 2021 cuando tenía 28 años y jugaba en el Sheriff Tiraspol de Moldavia.

Datos claves

Cris Silva fichó por Sporting Cristal tras su paso por el fútbol de Europa.

El lateral derrotó 2-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por Champions League.

El defensor brasileño llega para reforzar la banda izquierda y sustituir a Nicolás Pasquini.

