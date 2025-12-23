Suena en Universitario y este es el tremendo sueldo que tendrían que pagar por Octavio Rivero

Uno de los jugadores que ha comenzado a sonar con fuerza en Universitario de Deportes es Octavio Rivero. El delantero uruguayo es uno de los jugadores que podría llegar a Ate para el próximo año. Pero una de las grandes dudas que existe sobre su posible fichaje es el costo de su sueldo. Esto debido a que en Ecuador se reveló cuánto está ganando actualmente.

Publicidad

Publicidad

El delantero de Barcelona SC hoy mismo tendría un salario mensual de 50 mil dólares. Así lo pudo comentar el periodista Mario Canessa en Radio Caravana: “En Uruguay ganaba 15K, cuando llego a Ecuador acordó 30K, a principios de año se le subió 20K más, hoy él gana $50.000 mensuales y ahora quiere más“, comentó.

Octavio Rivero vs. River Plate (Foto: Getty).

Ahora, el nombre de este atacante ‘Charrúa’ se especula podría llegar a Ate por sus últimas declaraciones, en las que se mostró un poco descontento con la directiva del club ecuatoriano. Pero, según ve la prensa de este país, estaría buscando presionar para que le vuelvan a subir el sueldo, una estrategia que ya había empleado anteriormente.

Publicidad

Publicidad

“Conversaba con una persona que conoce al representante de Rivero, me comentaba que lo que el quiere es más plata, siempre dice que se quiere ir y el año pasado arregló porque le subieron 20K y ahí se le acabó la gana de irse, esa es la presión“, comentó Mario Canessa.

Octavio Rivero y su conversación de Javier Rabanal

En el último encuentro de la Liga de Ecuador, el cuadro de Independiente del Valle se enfrentó al Barcelona SC. Terminó el partido en victoria por 1-0 del conocido como ‘Matagigantes’. Al finalizar el partido el entrenador Javier Rabanal tuvo una conversación con Octavio Rivero, lo que generó una mayor especulación sobre su posible llegada a Ate.

ver también Nuevo refuerzo de Universitario todavía no llega pero está generando algunos problemas

Pero el jugador habló esto con la prensa, mencionando que lo único que pasó fue una cordialidad con el nuevo DT ‘crema’. “Con Rabanal nada, sólo lo felicité por el torneo“, aseguró.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cómo le fue a Octavio Rivero en Barcelona SC este 2025?

El delantero de 33 años de edad, este año fue de los jugadores titulares en el cuadro de Barcelona SC. El uruguayo tuvo una buena actuación en el torneo norteño, colaborando a punta de goles. Siendo un jugador bastante técnico dentro del área, generando presión para que también su equipo logre generar peligro.

A lo largo del año terminó disputando 38 partidos, lo que le permitió anotar 14 goles, eso sí, no logró dar asistencias. Pero todo esto lo consiguió en un total de 2842 minutos en cancha.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves