Alianza Lima vs. Sporting Cristal: La radical decisión de último minuto sobre Carlos Zambrano que lo cambia todo

A horas del crucial Alianza Lima vs. Sporting Cristal por el pase a la final de los Play Offs, estalló la noticia que nadie veía venir: Carlos Zambrano fue convocado a último minuto y su presencia no solo cambia el libreto del partido, sino también la planificación defensiva del equipo de Néstor Gorosito.

La decisión se tomó tras haber cumplido la suspensión que tenía y ahora quedó habilitado. Por ello Alianza Lima decidió incluirlo como parte del plantel, dejando abierta la posibilidad de que Carlos Zambrano pueda arrancar desde el primer minuto ante Sporting Cristal.

Y es que la presencia del “Kaiser” genera debate incluso entre los hinchas. Por un lado, está su experiencia, liderazgo y presencia en partidos de alta tensión; por otro, el temor constante a una nueva expulsión que podría costarle caro al equipo. Néstor Gorosito sabe que incluirlo como titular implica un riesgo, pero también entiende que su jerarquía puede ser determinante.

En Sporting Cristal, la noticia cayó como un baldazo de agua fría. El plan ofensivo contemplaba a una defensa íntima sin Zambrano, y su aparición obliga a replantear movimientos, duelos y presión en salida.

¿Carlos Zambrano será titular ante Sporting Cristal?

Con su convocatoria confirmada, todo queda en manos de Néstor Gorosito. Alianza Lima mantiene en absoluto hermetismo si Carlos Zambrano será titular o si entrará como carta estratégica desde el banco.

Lo único seguro es que la presencia de Zambrano reconfigura el clima del partido, enciende aún más el morbo del clásico moderno y añade una tensión inesperada a un duelo que ya estaba cargado de dramatismo. El desenlace, como siempre en estas noches decisivas, será impredecible.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal se podrá ver en vivo y en directo vía L1 MAX. Además, también podrás disfrutar del encuentro online a través de la aplicación oficial de L1 MAX. Una forma extra de seguirlo es gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Alianza Lima vs. Sporting Cristal se enfrentan este sábado 6 de diciembre desde las 8:00 PM en Matute. El partido es válido por la vuelta de las semifinales de los Play Offs de la Liga, el marcador va 1-1 y el ganador jugará ante Cusco para saber quién es Perú 2.

Datos claves

El jugador Carlos Zambrano fue convocado a último minuto para el Alianza Lima vs. Sporting Cristal.

Alianza Lima lo incluyó en el plantel tras cumplir su suspensión y quedar habilitado para el Play Off.

La convocatoria de Zambrano obligó a Sporting Cristal a replantear su plan ofensivo defensivo.

