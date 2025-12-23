Alianza Lima está cerca de arreglar la llegada de Federico Girotti: ¿Qué falta para cerrar el acuerdo?

El mercado de la Liga 1 2026 se dinamiza con la inminente llegada de Federico Girotti a Alianza Lima. Tras negociaciones cruciales, el delantero argentino se perfila como el refuerzo de peso para el esquema de Pablo Guede. El periodista Germán García Grova ha confirmado que las conversaciones entre el la directiva blanquiazul y Talleres de Córdoba han avanzado significativamente, desmintiendo cualquier rumor de un posible distanciamiento.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima cerca de fichar a Federico Girotti

Esta operación trasciende una simple cesión temporal. Alianza Lima busca adquirir el 50% de los derechos económicos del exjugador de River Plate, lo que se traduce en una de las inversiones más ambiciosas del club. El objetivo es asegurar un delantero con potencial de reventa e impacto internacional, garantizando su permanencia en el equipo por las próximas tres temporadas.

Federico Girotti jugando con Talleres ante Sao Paulo de Brasil. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

Aunque existe un acuerdo verbal, la oficialización del fichaje aún requiere la finalización de trámites operativos. Ambos clubes están definiendo los plazos de pago y las cláusulas de bonos por objetivos en el torneo local y la Copa Libertadores. Una vez resueltos estos puntos, el atacante de 1.90 m viajará a Lima para los exámenes médicos y la firma definitiva.

Publicidad

Publicidad

Federico Girotti se ilusiona con el fútbol peruano

El deseo de Girotti de unirse a Alianza fue clave para superar ofertas más lucrativas de la liga mexicana. El delantero busca el protagonismo en el fútbol peruano, motivado por la vitrina internacional que ofrece el club y el desafío de liderar el recambio ofensivo. Su perfil de “9” de área, potente y físico, encaja perfectamente con la necesidad del equipo de aumentar su agresividad en el ataque.

ver también Diego Penny y el consejo a Luis Advíncula tras enterarse que podría jugar en Alianza Lima: “Es la mejor opción…”

ver también Alianza Lima busca en tres defensas del extranjero, al refuerzo perfecto para Pablo Guede

El arribo de Girotti soluciona la urgencia de refrescar la ofensiva tras la partida de figuras experimentadas. Su habilidad en el juego aéreo y su movilidad permitirán generar mayores espacios para los delanteros como Paolo Guerrero o Luis Ramos. La afición espera que el poderío del argentino sea la pieza que devuelva el trono de la Liga 1 a Alianza y eleve su competitividad a nivel continental.

Alianza Lima próximo a presentar a su nueve

Con el anuncio oficial a la vuelta de la esquina, Alianza Lima cerrará una de las contrataciones más destacadas del fútbol sudamericano. La llegada de Girotti no solo potencia el plantel, sino que subraya la ambición institucional de cara al centenario del estadio de Matute, esperando solo el “Humo Blanco” para recibir al nuevo artillero.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE